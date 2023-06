Jobtal i USA for maj viser gevaldigt hop

Der blev i maj skabt 339.000 arbejdspladser i USA uden for landbruget, og det er langt over forventning.

Det gør endnu en rentestigning i juni sandsynlig.

Et panel af økonomer havde over for Reuters skønnet, at tallet ville være landet på 190.000. De skød vildt forbi.

Det viser, at der fortsat er så meget fart på det amerikanske jobmarked, at centralbanken i Washington igen skal til at hugge bremsen i, vurderer økonomer.

I al fald øger det sandsynligheden for, at renten får et nyt nyk opad i juni.

- Jobvæksten i USA fortsætter på et imponerende højt niveau. Der er ikke meget afkøling af arbejdsmarkedet i maj. På trods af de mange rentestigninger, fortsætter jobvæksten i et højt tempo, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

På trods af den høje jobvækst steg ledigheden fra 3,4 procent i april til 3,7 procent i maj.

Det er stadig et meget lavt niveau, påpeger Allan Sørensen.

- Ledigheden er næsten stadig for lav i forhold til den ønskede afkøling af amerikansk økonomi for at få prispresset endnu længere ned, siger han.

Seniorøkonom Kristian Skriver fra Dansk Erhverv hæfter sig ligeledes ved, at USA's arbejdsmarked stadig er stærkt trods modvind fra kraftige rentestigninger, bankkrise og fyringsrunder i tech-virksomheder.

- Der er ikke tydelige tegn på, at tempoet på det amerikanske arbejdsmarked går ned i gear, som man ellers drømmer om, skriver han i en kommentar til jobtallene.

Renten i USA er i løbet af det seneste år blevet hævet kraftigt for at lægge en dæmper på den høje inflation.

Der er dog ikke mange tegn på, at disse rentestigninger har dæmpet temperaturen på arbejdsmarkedet, påpeger Kristian Skriver.

Tværtimod fortsætter beskæftigelsen med at stige i et imponerende tempo, og arbejdsløsheden er på et historisk lavt niveau.

/ritzau/