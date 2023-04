Det svarer til godt 60 milliarder kroner.

Sagen omhandler talkum i det amerikanske selskabs babypulver og andre produkter, som er blevet beskyldt for at forårsage kræft.

Beløbet skal ifølge Mikal Watts, advokat for én af sagsøgerne, gå til nuværende og fremtidige sagsøgere med varierende former for gynækologisk kræft og mesoteliom, der blandt andet dækker over lungehindekræft.

/ritzau/Reuters