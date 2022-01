Johnson & Johnson vil øge vaccinesalg med 46 procent i 2022

Johnson & Johnson vil sælge vacciner for 23 milliarder kroner i år. Konkurrenter vil sælge for langt mere.

Det fremgår af selskabets årsregnskab, som er offentliggjort tirsdag.

For 2022 forventer selskabet at sælge vacciner for 3,5 milliarder dollar. Det svarer til godt 23 milliarder kroner.

Selskabets vaccine har i test vist mindre effektivitet over for coronavirus end konkurrenter.

I Danmark blev vaccinen taget ud af vaccinationsprogrammet, fordi den kunne give sjældne, men alvorlige blodpropper. Den har dog været mulig at få via en tilvalgsordning.

Pfizer forventer at sælge for 29 milliarder dollar i 2022 - cirka 191,5 milliarder kroner. Moderna forudser salg for 18,5 milliarder dollar - cirka 122 milliarder kroner.

Selskabet er blandt verdens største konglomerater inden for sundhed. Det sælger derfor en lang række andre produkter inden for området. Det omfatter for eksempel alt fra mundskyl og plastre til ikke-receptpligtig medicin.

Samlet set forventer medicinalgiganten at sælge for mellem 98,9 og 100,4 milliarder dollar i 2022. Det svarer til mellem 653 og 663 milliarder kroner.

/ritzau/Reuters