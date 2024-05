Jon fra Popstars skal i retten: Er tiltalt for vold

Jon Nørgaard, der i 2002 vandt tv-talentkonkurrencen "Popstars", er tiltalt for simpel vold.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

Han nægter sig skyldig og siger til avisen, at han handlede i nødværge.

Ifølge Ekstra Bladet tog sagen sin start 16. september sidste år, hvor sangeren var på en bar eller café i den centrale del af Viborg.

Her endte han i håndgemæng med en anden mand, der ligeledes er tiltalt i sagen. Også han er tiltalt for vold.

Ekstra Bladet har talt med den anden tiltaltes advokat, der siger, at også hans klient nægter sig skyldig.

Sagen skal behandles i Retten i Viborg 7. juni 2024.

Ifølge Ekstra Bladet lyder det i anklageskriftet, at Jon Nørgaard slog den anden mand i ansigtet. Manden fik blandt andet et brud i øjenhulen.

Når Jon Nørgaard til juni skal i retten, er det ikke hans første møde med det danske retsvæsen.

I 2023 blev han idømt 30 dages betinget fængsel for et indbrud, han stod bag i 2019.

Indbruddet fandt sted hos en person, Jon Nørgaard havde en relation til. Der blev stjålet genstande til en værdi af 13.000 kroner.

I 2003 blev han desuden idømt en betinget straf på 60 dages fængsel og 60 timers samfundstjeneste for vold.

Dengang kun 17-årige Jon Nørgaard sang sig i 2002 til tops i "Popstars" og vandt konkurrencen foran sangerinden Julie Berthelsen.

I dag udgiver han musik under navnet Tvilling. Musikmediet Gaffa skrev i 2021, at han hittede i Tyskland under det nye kunstnernavn.

Af musiktjenesten Spotify fremgår det, at Tvilling senest har udgivet en single i 2023.

/ritzau/