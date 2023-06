Journalist idømt forvaring for krænkelser mod børn

Østre Landsret idømmer en 48-årig journalist forvaring for stribevis af krænkelser mod børn.

Det er kommet frem ved domsafsigelsen i retten tirsdag.

Forvaring er en tidsubestemt straf, og der er dermed tale om en skærpelse af straffen i byretten. Her blev manden idømt tre og et halvt års fængsel.

Journalisten er blevet dømt for stribevis af krænkelser mod børn, som kom i hans hjem. Han er desuden dømt for at have krænket børn via internettet.

Manden er kendt skyldig i 167 forhold om blufærdighedskrænkelse, overgreb mod mindreårige og besiddelse af børneporno.

Krænkelserne er sket mod 40 børn mellem 3 og 14 år - både i Danmark og i udlandet.

Ifølge dommeren er det omfanget og karakteren af overtrædelserne, som har gjort, at retten har besluttet at idømme ham forvaring.

Men det er også lægelige oplysninger.

Retslægerådet har vurderet, at journalisten udgør en væsentlig fare for samfundet, fordi han er seksuelt afvigende og har narcissistiske træk.

Da journalisten i november blev idømt en fængselsstraf, var der uenig i nævningetinget om, hvilken straf han skulle have.

Halvdelen af personerne stemte for at idømme ham forvaring. Den anden halvdel stemte for en fængselsstraf.

Når der er stemmelighed, er det den mildeste straf, der gives.

I forbindelse med tirsdagens domsafsigelse har der ikke været uenighed om straffen. Det er en enig domsmandsret, der har ment, at journalisten skulle idømmes forvaring, siger dommeren.

/ritzau/