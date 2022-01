Journalister indkaldes som vidner i sag om efterretnings-læk

Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, bekræfter, at to journalister er blevet kontaktet.

To journalister fra Politiken, en journalist fra Ekstra Bladet og en journalist fra Weekendavisen er blevet prikket på skuldrene af den nye politienhed NSK, der efterforsker sager om særlig kriminalitet.

Anledningen er efterforskningen af lækagesagen fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET), og i forbindelse med den vil politiet afhøre journalisterne som vidner.

Journalisterne er således blevet indkaldt til vidneafhøring, skriver Politiken og Ekstra Bladet.

Avisens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, "kan bekræfte, at to journalister fra Politiken, Hans Davidsen-Nielsen og Sebastian Stryhn Kjeldtoft, er blevet kontaktet af den Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), med henblik på afhøring i den aktuelle lækagesag fra FE og PET".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores journalister møder gerne op, men det bliver i givet fald over for en dommer, når og hvis sagen kommer dertil, siger Christian Jensen til Politiken og fortsætter:

- Vi har set, hvordan efterretningstjenesterne tager nogle helt nye og bekymrende metoder i brug ved at indkalde flere medier til møder, hvor cheferne for FE og PET informerer om en særlig paragraf i straffeloven, som kan give op til 12 års fængsel for både dem, der lækker oplysninger om rigets sikkerhed og dem, der viderebringer oplysningerne. Det er svært at se det som andet end intimidering af pressen.

Ekstra Bladets chefredaktør Knud Brix siger ligeledes, at han håber, at der ikke er tale om et forsøg på at "intimidere og chikanere den frie presse".

Sagen begyndte at rulle i offentligheden i december.

Her blev fire nuværende og tidligere medarbejdere i Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) anholdt og sigtet for lækage af højt klassificerede oplysninger.

En af de fire sidder varetægtsfængslet i sagen, mens de tre andre er blevet løsladt.

Til grundlovsforhøret mod de fire personer blev hverken pressen eller andre tilhørere tilladt adgang. Yderligere blev flere mediechefer i de efterfølgende dage ringet op af PET og FE om konsekvenserne ved at viderebringe oplysninger i sagen.

Efterretningstjenesterne, politi og anklagemyndighed har også holdt kortene tæt ind til kroppen om sagen. Det er uvist, hvad de pågældende medarbejdere præcist er sigtet for at have lækket, og hvornår det skulle være sket.

De blev dog sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 109 stk. 1, der handler om at videregive oplysninger.

/ritzau/