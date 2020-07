Joy Mogensen vil sikre folkekirken flere præster

Staten er nu klar til at tage et stort skridt for at imødekomme kirkens ønske om at uddanne flere præster

Folkekirken har i flere år prøvet at få statens hjælp til at gøre noget ved den voksende mangel på præster. Og nu ser det ud til at lysne. Kirkeminister Joy Mogensen (S) har i hvert fald bebudet, at et lovforslag er på vej, som skal skaffe flere præster.

Det skal ske ved at omskole akademikere som for eksempel humanister ved hjælp af et teologisk efteruddannelsesforløb på tre år

For regeringen er tiltaget også et spørgsmål om at skabe balance mellem land og by, siger Joy Mogensen.

“Sammenhængskraft og balance mellem land og by er centrale mål for regeringen. Et vigtigt aspekt af det mål er, at der er mulighed for kirkelig betjening i hele landet, uanset hvor man bor. Derfor er jeg glad for, at der er nu ser ud til at være bred støtte til, at det i en periode skal være muligt for flere at blive præst i folkekirken,” lyder det i en pressemeddelelse fra kirkeministeren. Hun lægger samtidig op til, at der kan komme flere initiativer, som kan øge antallet af præster.

“Jeg har også aftalt med Folketingets kirkeordførere, at vi følger udviklingen nøje og ser på, om vi kan gennemføre andre tiltag end lovgivning, som kan bidrage til at imødegå præstemanglen,” forklarer Joy Mogensen.

Vil man benytte den nye vej til at blive præst, skal man have en kandidatgrad fra universitetet eller tilsvarende og gennemføre en efteruddannelse, der kan indeholde teologiske fag som nytestamentlig græsk, eksegese, kirkehistorie, praktisk teologi, dogmatik og etik

Der tilrettelægges dog et individuelt forløb for hver ansøger alt efter ansøgerens forudgående forudsætninger. Ansøgerne skal desuden gå på pastoralseminariet ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Under den tidligere borgerlige regering fik folkekirken afslag på en lignende ordning, blandt andet fordi flere politikere ikke følte sig overbevist om, at problemet med præstemangel ikke kunne løses på anden måde gennem de ordninger, som allerede fandtes.