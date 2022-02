JP/Politikens Hus er medafsender på EU-klage over Google

En række europæiske mediehuse indklager Google for at misbruge sin dominerende stilling på annoncemarkedet.

Google er sat under lup af Europa-Kommissionen, der i juni sidste år besluttede sig for at undersøge, om tech-gigantens annoncevirksomhed holder sig inden for kridtstregerne af den europæiske konkurrencelovgivning.

I den forbindelse indgiver en række af Europas største mediehuse nu en klage. De klager over, hvad de opfatter som misbrug af Googles dominerende stilling på markedet for annonceteknologi.

Bag klagen står medlemmerne af European Publishers Council (EPC).

Blandt sammenslutningens medlemmer er JP/Politikens Hus. Her mener man, at Google de facto har monopol på det digitale annoncemarked.

- Fraværet af effektiv konkurrence inden for annonceteknologi forårsager betydelig skade for europæiske udgivere, annoncører og forbrugere i form af for lav reklameomsætning, for høje gebyrer, for lav servicekvalitet og mindre innovation, siger Dorthe Bjerregaard-Knudsen, der er driftsdirektør i JP/Politikens Hus.

EPC mener, at Google i mange tilfælde repræsenterer både købere og sælgere på annoncemarkedet. Samtidig driver man det auktionshus, der faciliterer handlerne.

Dermed opfordrer sammenslutningen EU-Kommissionen til at "etablere foranstaltninger, der reelt kan etablere betingelserne for effektiv konkurrence".

Tidligere på ugen meddelte tjenesten for prissammenligning Pricerunner, at man sagsøger Google for 16 milliarder.

Det sker med den begrundelse, at Google misbruger sin dominerende position til at forhindre forbrugerne i at finde den billigste pris på en given vare. Det sker ved at nedprioritere nogle søgeresultater og i stedet favorisere betalte annoncer.

