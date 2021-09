Juridisk slagsmål forsinker sag om hooligan-vold

En gruppe på 15 FCK-tilhængere er tiltalt for grov vold mod en 16-årig brøndbyfan i forbindelse med en kamp mellem FC København og Brøndby IF den 12. juli 2020.

Her angreb de ifølge anklagemyndigheden den 16-årige i samlet flok, og de sparkede og trampede ham blandt andet i hovedet, mens han lå ned.

En video af episoden blev vist i Københavns Byret onsdag, da sagen mod de 15 personer gik i gang. Her kunne man se en række maskerede mænd angribe den 16-årige.

Retsmødet kom dog ikke meget videre, men blev i stedet udsat til tirsdag den 21. september.

Årsagen er, at anklagemyndigheden ikke havde leveret information til de 15 forsvarsadvokater om brøndbytilhængere, der er dømt for vold i forbindelse med samme episode.

En af de dømte brøndbyfans er netop den 16-årige, der er offeret i sagen mod de 15 FCK-fans.

Han er dømt for at kaste med sten mod flere af de tiltalte. Det var forsvarerne dog ikke blevet informeret om.

Derudover verserer der op mod 55 sager mod andre tilhængere af Brøndby i forbindelse med episoden, oplyste anklagemyndigheden.

Det mente forsvarsadvokaterne var relevant information. Det mente anklagemyndigheden ikke.

Københavns Byret var enig med forsvarerne, så anklagemyndigheden skal bruge de næste par dage på at danne sig et overblik og levere informationen til forsvarerne.

Oplysningen, om at der var flere verserende sager mod brøndbyfans, fik forsvarerne fra en advokat for to tiltalte brøndbytilhængere, der var mødt op i retten.

Anklagemyndigheden har pligt til at informere forsvaret om al relevant information.

Under retsmødet onsdag ville de to fremmødte anklagere ikke modsætte sig, at forsvarsadvokaterne fik mulighed for at kigge på enkelte sager - blandt andet voldssagen mod offeret i denne sag.

Men de mente ikke, at alle sagerne var relevante. Det ville blive for omfattende og var imod praksis, mente anklagemyndigheden.

I argumentationen blev sagerne mod corona-demonstranter fra Men in Black nævnt som et af flere eksempler.

Det blev dog bestridt af en forsvarsadvokat, der kunne fortælle, at hun i en sag ved landsretten som forsvarer for en Men in Black-demonstrant, havde fået udleveret materiale om alle andre verserende og afsluttede sager.

Der er afsat otte dage til retssagen mod de 15 fodboldfans.

/ritzau/