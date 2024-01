Justitsminister advarer medier mod at udpensle detaljer i Meng-sag

De danske medier bør træde varsomt, når det kommer til at videregive detaljer i sagen om blandt andet drabet på Emilie Meng.

Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) mandag til TV2.

Udmeldingen kommer, efter at en række medier mandag har fået indsigt i anklageskriftet mod en 32-årig mand.

Han er tiltalt for at have voldtaget og dræbt den 17-årige Emilie Meng i 2016.

Samtidig er han tiltalt for at have frihedsberøvet og misbrugt en 13-årig pige i 2023, samt for året forinden at have forsøgt at voldtage en 15-årig pige.

I anklageskriftet fremgår en række detaljer, som ifølge Børns Vilkår kan være voldsomme for børn og unge at høre om.

Samtidig risikerer man at begå et nyt overgreb mod ofrene i sagen ved at viderebringe de følsomme detaljer, siger direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl til TV2.

Den bekymring deler Peter Hummelgaard.

- Jeg håber inderligt, at alle danske medier vil tage advarslen fra både mig selv og Børns Vilkår alvorligt, siger ministeren.

Han siger samtidig, at han har overvejet, om det er nødvendigt at lave en lovændring.

I dag har offentligheden adgang til retsmøder, og det er muligt at søge aktindsigt i for eksempel domme og anklageskrifter.

Justitsministeren er efter en "meget svær afvejning" kommet frem til, at han ikke mener, at der skal ændres i reglerne.

Af anklageskriftet fremgår det blandt andet, at Emilie Meng blev kvalt, fordi den 32-årige satte pakketape over hendes mund og næse.

Der er også kommet detaljer frem om sagen om den 13-årige pige, der blev bortført i april 2023.

Ifølge anklageskriftet kørte den 32-årige pigen ned bagfra. Han afklædte hende derefter og anbragte hende i sin bils bagagerum.

Retssagen mod den 32-årige begynder efter planen den 14. maj ved Retten i Næstved.

Det er tidligere kommet frem, at han delvist erkender anklagerne, der omhandler den 13-årige pige.

I sagen om den 15-årige nægter den 32-årige hele det forhold, som handler om voldtægtsforsøg og forsøg på frihedsberøvelse.

Han nægter samtidig alle anklager i sagen om Emilie Meng.

