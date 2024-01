Justitsminister opfordrer til ikke at være nervøs ved terrorsag

Fredagens melding om, at der er tråde til den palæstinensiske organisation Hamas i en sag om planlægning af terror, understreger hvor alvorlig sagen er.

Sådan lyder det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S).

- Det er klart, at det bekræfter også, at terrortruslen mod Danmark desværre er alvorlig, men at vi heldigvis også har et dygtigt og årvågent politi og en efterretningstjeneste, der hver dag gør deres ypperste for at passe på os, siger han.

14. december sidste år meldte Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) ud, at man mistænkte i alt syv personer i en sag om planlægning af terror.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fredag har sagens anklager Anders Larsson oplyst ved et retsmøde i Østre Landsret, at man mener, at sagen har tråde til Hamas.

Hvad der nærmere bestemt ligger i det, uddyber han ikke.

Justitsministeren understreger også, at man ikke skal være bekymret, hvis man har tænkt sig at fejre tronskiftet søndag.

- Der er ikke noget i de her nye oplysninger, der gør, at danskerne skal være nervøse ved at opholde sig nogen steder eller deltage i festlighederne i weekenden, siger han.

I forbindelse med politiaktionen oplyste PET, at sagen har tråde til udlandet. Men oplysningen om, at politiets efterforskning peger på, at der er tale om tråde til Hamas, er ny for offentligheden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fredag vil justitsministeren ikke kommentere, hvornår han eventuelt er blevet gjort bekendt med oplysningen om, at der skulle være tråde til Hamas.

Sagen om planlægning af terror har indtil videre været ført bag såkaldte dobbeltlukkede døre.

Dermed har offentligheden ikke kendskab til den konkrete sigtelse mod de mistænkte i sagen.

Derfor er det uvist, hvad politiet mener, at det har afværget i forbindelse med aktionen i december.

/ritzau/