Justitsminister vil have kortere ventetider i retten

Flere dryp med ekstra penge i 2020 og 2021 har ikke været tilstrækkeligt til at sikre, at borgerne oplever en rimelig sagsbehandlingstid ved domstolene.

Det erkender justitsminister Nick Hækkerup (S) nu.

- Det er min vurdering, at der skal mere til, skriver ministeren i en mail til Ritzau.

For nylig fortalte en af landets byretter om meget lange ventetider. I Retten i Glostrup kan en almindelig civil retssag om forsikringsforhold, en håndværkerregning eller andre emner først tildeles en plads i kalenderen i slutningen af 2023.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vil sige, at borgere må vente næsten to år på en afgørelse.

Også når det gælder straffesager, er sagsbunkerne store. Ganske vist sker der en hurtig ekspedition i overensstemmelse med politisk fastsatte mål, hvis tiltalen drejer sig om visse typer af vold, voldtægt og våben.

Men alle mulige andre straffesager om for eksempel indbrud, økonomisk kriminalitet og hærværk kommer bag i køen.

Retten i Glostrup har for tiden cirka 1500 straffesager om disse og andre emner liggende. Ingen af dem er berammet, oplyste pressekontaktdommer Christina Breinstrup forleden.

I en udtalelse, der kommenterer den pressede situation, minder justitsminister Nick Hækkerup (S) om, at der er tilført flere penge til domstolene i 2020 og i finansloven for 2021. Desuden sikrer en merbevilling fra juni sidste år ekstra 47,5 millioner kroner i år til bekæmpelse af bunker.

Men det er altså ikke nok, lyder det i udmeldingen fra ministeren.

- Derfor bliver en af de vigtigste opgaver på mit bord i 2022 at sikre en solid flerårsaftale for domstolene, så der bliver skabt et grundlag for at reducere sagsbunkerne og forkorte sagsbehandlingstiderne i både civile sager og i straffesager, udtaler han.

Aftalen skal indgås til efteråret. Politiets og anklagemyndighedens fremtid blev fastlagt i 2020. Kort før jul kom der en flerårsaftale for kriminalforsorgen. Og nu er turen altså kommet til domstolene.

Ifølge Nick Hækkerup udgør domstolene "en hjørnesten i det danske retsvæsen og er med til at gøre Danmark et af de mest velfungerende retssamfund i verden".

Hans udtalelse til Ritzau indeholder ikke svar på et spørgsmål om, hvad der er ministerens mål med hensyn til acceptable ventetider.

/ritzau/