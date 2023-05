Justitsminister vil øge politiets kapacitet til dekryptering

Regeringen vil styrke indsatsen hos dansk politi, når det gælder dekryptering af elektroniske enheder og krypterede beskeder som en del af en kommende bandepakke.

Det fortæller justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Ritzau.

- De organiserede kriminelle grupper arbejder mere og mere avanceret. Politiet skal være i stand til at kunne følge med, siger Peter Hummelgaard.

Justitsministeren kan forestille sig, at man hos politiet kan etablere en dekrypteringsplatform og softwareløsninger til brydning af kodeord.

Udmeldingen kommer i forlængelse af, at Justitsministeriet torsdag har oplyst at oplysninger fra de knækkede krypterede tjenester, SKY ECC og EncroChat, har indgået i over 100 danske straffesager.

Den samlede straf i sagerne er på mere end 1000 års fængsel.

Man arbejder ifølge ministeren i forvejen med dekryptering hos politiet. Men når kriminelle i større grad bruger krypterede kommunikationstjenester, skal politiet styrkes inden for området.

- Det er det, der kan være forskellen på, om det lykkes at finde gerningsmænd, og om det lykkes, at der fældes dom i retten, siger han.

Så sent som tirsdag blev der i Retten i Holbæk afsagt dom over to mænd, der blev straffet med fængsel på livstid for at planlægge et dobbeltdrab i Kalundborg.

- Hvis vi ikke havde haft SKY-telefonerne, så havde vi ikke fået bagmændene, sagde specialanklager Anja Lund Liin efter retsmødet.

De to dømte nægter sig skyldige og har anket dommen til landsretten.

Peter Hummelgaard håber, at dekryptering af de kriminelles kommunikationsveje leder til endnu flere dømte i fremtiden.

- Det kan være alle kriminelle, der bruger det. Det kan både handle om drab, vold, narkohandel men også i lige så høj grad om IT-kriminalitet og økonomisk kriminalitet

- Der hvor vi ser, at det virkelig kan være et instrument, er i den organiserede kriminalitet, siger ministeren.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår der indkaldes til forhandling om bandepakken, som bliver den fjerde af slagsen.

Indtil videre har de foregående tre bandepakker indeholdt 81 initiativer.

