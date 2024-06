Jyllands-Postens Fond får ny formand efter sag om millionvederlag

Tina Nikolaisen bliver ny formand for Jyllands-Postens Fond, efter at Jørgen Ejbøl trak sig fra posten i maj.

Det skriver fonden i en pressemeddelelse.

Hun har blandt andet en fortid som chefredaktør på magasinet Alt for damerne, og så sidder hun i forvejen i fondens bestyrelse.

Det har hun gjort siden april sidste år.

Tina Nikolaisen blev valgt som ny formand i forbindelse med et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag.

- Jeg er meget beæret over at blive betroet opgaven med at forvalte ejerskabet af JP/Politikens Hus i samarbejde med Politiken-Fonden, siger hun i meddelelsen.

- Mediernes betydning for samfundsudviklingen har næppe nogensinde været større eller mere udfordret.

Jørgen Ejbøl fratrådte som formand i maj efter en sag om millionvederlag. Han var fondens formand i ni år.

I tiden inden han stoppede, kom det frem, at han fik et eftervederlag på 2,1 million kroner, da han fyldte 75 år i februar.

En bonus, som gives, når bestyrelsesformanden pensioneres. Han fortsatte dog som bestyrelsesformand efter udbetalingen.

Siden betalte han vederlaget tilbage efter juridisk rådgivning.

JP/Politikens Hus, som er blandt de største medievirksomheder i Danmark, ejes af Jyllands-Postens Fond og Politiken-Fonden.

De ansatte har beskrevet sagen - der var en blandt flere om honorarer og vederlag - som pinlig, provokerende og nedladende.

Provokerende efter år med fyrings- og sparerunder. Nedslående, fordi mådehold prædikes over for de ansatte, lød det.

I tirsdagens pressemeddelelse udtaler Tina Nikolaisen, at hun "tager over fra en visionær og karismatisk personlighed".

- Og jeg og hele Jyllands-Posten skylder Jørgen Ejbøl en stor tak for hans lederskab og inspiration.

Hun gør det dog klart, at der er en ambition om at føre fondens arbejde "ind i en ny tid". Det er noget, man i bestyrelsen har drøftet allerede.

- En række af disse tiltag vil blive indført ganske hurtigt, lyder det.

Hvad disse tiltag og overvejelser konkret indebærer beskrives ikke videre i meddelelsen.

