Jysk får ny administrerende direktør for blot anden gang

Selv om butikskæden Jysk har eksisteret i 44 år, har der ikke været stor udskiftning på chefposten.

Det er 23 år siden, at stifteren Lars Larsen overlod tøjlerne til Jan Bøgh, og nu er det tid til et nyt tronskifte.

Det bliver 49-årige Rami Jensen, der fremover bliver hovedansvarlig for driften af møbel- og tekstilkæden, der nu omfatter 3300 butikker i 48 lande og har mere end 30.000 ansatte.

Jan Bøgh skal i stedet stå spidsen for Lars Larsen Group Retail, og overdragelsen har været planlagt i god tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det seneste år har Rami Jensen været i sidemandsoplæring hos Jan Bøgh, og han har en vis portion ærefrygt over at skulle træde i sine to forgængeres fodspor.

- Det er noget af en opgave at leve op til, men jeg er sikker på, at hvis vi holder fast i Jysks kerneværdier, kan vi fortsætte med at vækste og udvikle selskabet, siger han i en pressemeddelelse.

Rami Jenser kender dog Jysk-koncernen særdeles godt i forvejen efter knap 30 års ansættelse.

Han startede som butikselev hos Jysk i Esbjerg, og siden har han blandt andet været indkøbsdirektør i Jysk Group og koncerndirektør med ansvar for forretningsudvikling.

Rami Jensen har senest været administrerende direktør i møbelkæden Ilva, der også ejes af Lars Larsen Group. Her gennemførte han blandt andet en sammenlægning med Idé Møbler.

Jysk omsatte i regnskabsåret 2021/22 for mere end 36 milliarder kroner.

/ritzau/