Jysk sushikæde dropper ti butikker

Hvis man vil have sushi fra kæden Sushimania bliver det fremover kun muligt i Nordjylland og i Kalundborg.

Kæden af sushirestauranter, der blev stiftet i 2009, dropper således ti butikker, der indtil nu er blevet drevet af en franchisetager.

Det oplyser Sushimania i en pressemeddelelse ifølge Nordjyske.

- Vi har lært meget de sidste 13 år og også indset, at det var nødvendigt med en omstrukturering, siger ejer og direktør i Sushimania Nathalie Ina Kühl i pressemeddelelsen.

- Vi vil gerne sikre, at vores efterhånden nationalt kendte brand bliver forvaltet efter vores værdier, og det betyder, at vi har gentænkt strukturen for at forbedre konceptet yderligere.

Butikkerne, som Sushimania nu dropper, vil dog fortsætte med at sælge sushi. Det vil ske under navnet Sushiart uafhængigt af Sushimania.

Fremover vil man kunne købe sushi hos Sushimania fire forskellige steder i Aalborg-området samt i Nørresundby, Hjørring, Frederikshavn, Blokhus, Løkken og Kalundborg.

Det kan dog snart ændre sig. For selv om Sushimania nu dropper flere butikker, er der nye på vej. Kæden vil åbne nye butikker i Jylland i løbet af det kommende halve år, ligesom der skal åbnes en butik på Fyn samt ekspanderes til Sjælland, skriver Nordjyske.

- Vi har lagt en ambitiøs vækststrategi og skruet på stort set alle knapper for at levere et endnu bedre koncept.

- Vi har i samme ombæring taget nye investorer ind, som deler vores værdier, og som kan hjælpe os med at skabe et endnu stærkere brand, siger Nathalie Ina Kühl ifølge mediet.

Sushiart vil fremover have 13 butikker placeret flere steder i Jylland.

/ritzau/