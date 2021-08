Jyske Bank ansætter tidligere Danske Bank-direktør

Jyske Bank har ansat Lars Mørch som direktør. Han får ansvar for bankens langsigtede konkurrencekraft og markedsplacering.

Det oplyser Jyske Bank i sit halvårsregnskab.

49-årige Lars Mørch var ansat i Danske Bank fra 1999 til 2018, hvor han sagde op i forlængelse af sagen om hvidvask i bankens estiske filial.

Han var en del af direktionen i perioden fra 2012 til 2018, hvor han blandt andet havde ansvaret for bankens internationale aktiviteter - herunder den estiske afdeling, der har været centrum i sagen.

Lars Mørch blev i forlængelse af sagen, der i første omgang blev udrullet i Berlingske Business, sigtet for overtrædelser af lovgivningen om hvidvask af bagmandspolitiet (Søik). Det samme gjorde otte andre chefer.

I januar blev seks af sigtelserne frafaldet, og i april blev sigtelserne droppet mod Lars Mørch, tidligere økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen og tidligere topchef Thomas Borgen.

Siden sit stop i Danske Bank har Lars Mørch beskæftiget sig med forskellige konsulentopgaver.

Henrik Ørholst, der er erhvervskommentator på TV 2, vurderer, at Lars Mørch er et godt bud på en fremtidig administrerende direktør i Jyske Bank.

Siden 1997 har Anders Dam været ordførende direktør i banken, men som følge af sin alder nærmer en udløbsdato sig.

- Han (Lars Mørch, red.) ligner en oplagt afløser for den bramfrie 65-årige Anders Dam, som altid har gået egne veje.

- Det vil være oplagt, at de to kommer til at køre parløb 1-2 år, før Lars Mørch overtager det endelig ansvar, skriver han på LinkedIn.

