Jyske Bank køber Handelsbankens danske del

Jyske Bank vandt kampen om den svenske Handelsbankens forretning i Danmark. Den har været til salg siden oktober.

Mandag har banken udsendt en fondsbørsmeddelelse. Her oplyses det, at man har indgået en aftale om køb af banken.

Handlen er betinget af myndighedernes godkendelse. Den forventes gennemført i fjerde kvartal i år.

Jyske Banks ordførende direktør, Anders Dam, kalder opkøbet en "attraktiv mulighed for at styrke vores markedsposition".

- Ved sammenlægningen kan vi udvikle den samlede forretning yderligere til glæde for vores kunder, skabe nye karrieremuligheder for medarbejdere på tværs af koncernen og skabe værdi for vores aktionærer, siger han i meddelelsen.

Jyske Bank forventer, at overtagelsen kan øge bankens resultat med 10 procent i 2024, når sammenlægningen er fuldført.

Banken regner desuden med, at det kommer til at koste en halv milliard kroner at omstrukturere og integrere Handelsbankens aktiviteter i Jyske Bank.

/ritzau/