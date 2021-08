Jyske Bank misser bankdirektør: Dumpet af Finanstilsynet

Jyske Bank kunne med sit regnskab oplyse, at banken havde ansat Lars Mørch, der af kommentatorer blev udpeget til ny kronprins i banken.

49-årige Lars Mørch var ansat i Danske Bank fra 1999 til 2018, hvor han sagde op i forlængelse af sagen om hvidvask i bankens estiske filial.

I forbindelse med ansættelsen af Lars Mørch noterede TV 2's erhvervskommentator Henrik Ørholst i et opslag på det sociale medie LinkedIn:

- Han (Lars Mørch, red.) ligner en oplagt afløser for den bramfrie 65-årige Anders Dam (Jyske Banks nuværende topchef, red.), som altid har gået egne veje.

- Det vil være oplagt, at de to kommer til at køre parløb 1-2 år, før Lars Mørch overtager det endelig ansvar, skriver han på LinkedIn.

Afgørelsen kaster altså grus i maskineriet for den plan.

I en meddelelse onsdag skriver Finanstilsynet, at den har givet afslag på "en ansøgning om godkendelse som ledelsesmedlem i en finansiel virksomhed".

Her skriver tilsynet om sin afgørelse, at der er lagt vægt på en ændring i loven om finansiel virksomhed fra 2018.

Ændringen betyder, at Finanstilsynet skal lægge vægt på, om personen, der skal godkendes, har "forståelse for den finansielle sektors særlige samfundsansvar i relation til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering."

Tilsynet har i dette tilfældet fundet, at pågældende ansøger ikke agerede tilstrækkeligt i et givent hændelsesforløb. Derfor afvises ansøgningen.

Finanstilsynet har tidligere afvist kandidater til topposter i danske banker. Eksempelvis blev Jacob Aarup-Andersens forfremmelse til topchef i Danske Bank efter Thomas Borgens exit i 2018 forhindret af Finanstilsynet.

