Jyske Bank sætter inddrivelse af gæld på pause i 1200 sager

Jyske Bank sætter gældsinddrivelsen af 1200 sager på pause som følge af en gennemgang af inkassosager.

Det oplyser banken på sin hjemmeside tirsdag.

Bankens udmelding kommer, blandt andet efter at Berlingske og TV 2 har skrevet, at flere storbanker - herunder Jyske Bank - i flere år har inddrevet gæld fra dårlige betalere i strid med reglerne.

Jyske Bank iværksatte i 2020 en større analyse af mulige fejl i inddrivelsen af gæld. 1200 sager er endnu ikke gennemgået, og her sættes inddrivelsen på pause.

- For at undgå tvivl stilles gældsinddrivelsen i disse sager hurtigst muligt i bero, indtil sagerne er gennemgået, og eventuelle fejl er rettet.

- Baseret på de hidtidige erfaringer forventes det, at fem-ti af sagerne kan indeholde fejl, hvor der vil blive udbetalt kompensation, skriver Jyske Bank på sin hjemmeside.

Jyske Bank skriver, at gennemgangen omfatter 33.000 inkassosager i Jyske Bank, Jyske Realkredit og Jyske Finans. Der er tale om både afsluttede og aktive sager.

Foreløbig er 100 kunder blevet kompenseret med cirka en million kroner, da de har betalt for meget. Derudover er 5800 inkassokunders restgæld blevet nedskrevet.

Banken skriver dog, at mange af kunderne næppe kommer til at betale deres gæld tilbage til banken "af forskellige årsager".

Den store analyse i 2020 blev iværksat efter en sag om problemer i Danske Bank.

TV 2 og Berlingske har på baggrund af interne dokumenter skrevet, at den ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, dog allerede i 2018 fik besked om, at der var risiko for "uopdagede fejl" i bankens inkassoafdeling.

Advarselsflaget kom ifølge medierne fra en intern undersøgelse, som i 2014 pegede på de mulige fejl i bankens gældsafdeling.

Jyske Bank har fastholdt, at banken reagerede så hurtigt, den kunne.

I forbindelse med den store undersøgelse har banken løbende været i dialog med Finanstilsynet om arbejdet med at få rettet fejl.

