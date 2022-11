Jyske Banks indtægter stiger - men overskuddet falder

Jyske Bank har i tredje kvartal tjent 503 millioner kroner efter skat.

Det viser bankens regnskab tirsdag morgen.

Det er et noget lavere niveau end i samme periode sidste år.

Faldet er tilmed sket, selv om renteindtægterne modsat er steget med 170 millioner kroner til i alt 1,4 milliarder i perioden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skyldes primært, at det, der i et bankregnskab hedder "kursreguleringer", er gået fra at være et overskud på godt 130 millioner kroner i tredje kvartal sidste år til et underskud på 300 millioner i år.

Nedgangen fra et højt niveau kan særligt henføres til effekten af stigende renter på koncernens afdækning af renterisiko, skriver banken i regnskabet.

Banken noterer sig desuden, at den stigende inflation har afledt historisk hurtige rentestigninger, som har gjort en ende på de negative renter.

- En periode med stagflation i form af negativ vækst og fortsat inflation er formentligt nært forestående, om end dybden og længden på nedturen fortsat er uvis, siger Anders Dam, der er ordførende direktør i Jyske Bank, i en kommentar til regnskabet.

I Danmark har der været særdeles høj økonomisk vækst, efter at de hårdeste og mest omfattende coronarestriktioner landet over blev lagt i graven. Væksten er dog stilnet af siden.

Den stigende inflation har nået det højeste niveau i 40 år, og det har været med til at udhule husholdningernes købekraft og medført et nyt lavpunkt i forbrugertilliden.

- Det har fremrykket udsigten til en konjunkturnedgang og lavere boligpriser, skriver banken.

- Dansk økonomi har dog et godt udgangspunkt i forhold til at kunne håndtere en periode med lavere vækst, og Jyske Bank fokuserer på at hjælpe kunderne og håndtere deres økonomiske situation.

/ritzau/