Jyske kommuner er gode til at skaffe ledige hænder

Kommunernes evne til at skaffe den nødvendige arbejdskraft er blevet en endnu vigtigere faktor for danske virksomheders evne til at skabe vækst, end den har været.

Det viser Dansk Industris (DI) årlige rundspørge om lokal erhvervsvenlighed, hvor knap 8000 virksomheder har svaret på, hvor godt deres hjemkommune klarer sig på en række parametre.

Og hvor infrastruktur i mange år har været den vigtigste enkeltfaktor for de adspurgte virksomheder, har arbejdskraft ligget nummer et de seneste to år.

- Der har været afmatning af dansk økonomi i 2023, men det ændrer ikke ved, at arbejdskraft er virksomhedernes største problem, og de beder om kommunernes hjælp.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Virksomhederne siger nej til ordrer, fordi de ikke kan få de rette medarbejdere, og det går i sidste ende ud over Danmarks økonomi og penge til velfærd, siger vicedirektør i DI, Steen Nielsen.

Undersøgelsen viser, at en række jyske kommuner scorer højt på evnen til at tiltrække arbejdskraft.

Således ligger henholdsvis Hedensted, Billund og Vejen øverst på ranglisten i denne kategori, hvor de 12 øverste pladser er besat af kommuner, som ligger vest for Lillebælt.

Middelfart sniger sig ind på en 13.-plads, og Gentofte er den højest placerede Kommune på Sjælland med en 15.-plads.

Bundpladserne indtages af Vordingborg, Nyborg og Ishøj.

Artiklen fortsætter under annoncen

Generelt bedømmes kommunernes indsats for at skaffe ledige hænder dog højere end sidste år.

- Kommunerne er begyndt at opruste på tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, og jeg håber, at det fortsætter i årene, der kommer. For problemet vil vare ved, siger Steen Nielsen.

Onsdag aften offentliggøres det, hvilken kommune, der samlet set er Danmarks mest erhvervsvenlige.

Det er 14. år, at prisen uddeles, og sidste år løb Vejen Kommune med hæderen.

/ritzau/