Jyske lufthavne har nu flere rejsende end før corona

Der er igen kommet godt med rejsende i de to lufthavne i Billund og Aalborg, som har været hårdt ramt af mindre rejseaktivitet under corona.

I maj har begge lufthavne haft flere rejsende, end de havde i samme måned i 2019, som var året før corona.

Det oplyser de to jyske lufthavne i respektive pressemeddelelser.

I maj er 365.775 passagerer rejst igennem Billund Lufthavn. Det er 7,1 procent flere end i maj 2019.

Og i Aalborg Lufthavn er der i maj rejst 139.744 passagerer igennem lufthavnen. Det er fire procent flere end i maj 2019.

Direktørerne i begge lufthavne glæder sig over, at rejseaktiviteten er tilbage og endda ligger over niveauet fra før corona.

- For præcis et år siden havde vi i underkanten af ti procent af trafikken fra 2019, siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn.

- Nu er det lagt bag os, og vi er tilbage og over niveauet fra før corona.

- Det er hurtigere, end hvad vi turde håbe på, og det er en ubeskrivelig fantastisk følelse, siger han i en pressemeddelelse.

Fra Aalborg Lufthavn fortæller lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen, at det især er afgangene til det sydlige Europa, som er populære i øjeblikket.

Blandt andet fylder en række græske feriedestinationer på afgangstavlerne i Aalborg Lufthavn.

- Der er ikke mange tomme sæder, når charterflyene sætter kurs mod det sydlige Europa.

- Det vidner om, at vi er tilbage til normalen, hvor forår og sommer er lig med ferierejser til udlandet for rigtig mange danskere, siger Niels Hemmingsen i en pressemeddelelse.

Der er endnu ikke offentliggjort passagertal for maj fra Danmarks største lufthavn, Københavns Lufthavn.

Tendensen i de første fire måneder af 2022 har dog været, at antallet af passagerer også er steget i Københavns Lufthavn, så det bevæger sig hen mod de samme niveauer som i 2019.

/ritzau/