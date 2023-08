To jyske sparekasser bliver til én - vil stå endnu stærkere

Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse har stukket hovederne sammen. Nu er de klar til at dele adresse som Sydjysk Sparekasse.

Det skriver selskaberne i en pressemeddelelse.

- Vi ønsker med fusionen at etablere en stærk, lokal garantsparekasse, der ud over at levere professionel rådgivning og finansielle løsninger, bakker op om lokalsamfundet og bidrager til udvikling og vækst i Syd- og Sønderjylland.

Det siger bestyrelsesformand for Broager Sparekasse, Erik Johannsen, i meddelelsen.

Det er visionen, at Sydjysk Sparekasse skal fortsætte med at være tæt på sine kunder i Syd- og Sønderjylland med hovedkontor i Rødding, hvor Frøs Sparekasse har hovedkontor i dag.

Det er også målet, at grundlaget styrkes mod hvidvaskning og øgede krav til compliance (overholdelse af regler red.) og kapitalgrundlag.

- Vi tager det bedste fra begge sparekasser med i Sydjysk Sparekasse til gavn for vores kunder og medarbejdere, siger administrerende direktør for Broager Sparekasse, Lars B. Christensen.

I alt bliver der 16 afdelinger fra Esbjerg i vest, til Vejle i øst og til Sønderborg-området i syd. Der vil være cirka 230 ansatte og 75.000 privat- og erhvervskunder og 18.000 garanter.

Garanter er kunder, der har sat et beløb som garantkapital i sparekasserne.

Planerne om en sammenlægning skal dog først vedtages af repræsentantskaberne i henholdsvis Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse den 21. og 28. september.

Er der enighed, sendes aftalen videre til godkendelse hos Finanstilsynet.

