K: Barselsmodel fra arbejdsmarkedets parter minimerer EU-skade

Arbejdsmarkedets parter har fundet en måde at minimere skaderne fra det EU-direktiv, der pålægger medlemslandene at øremærke barsel til begge forældre, mener De Konservative.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet enige om, hvordan de mener, at en ny model til fordelingen af barsel og forældreorlov bør se ud.

Direktivet fra EU pålægger EU's lande at øremærke ni ugers barselsorlov til begge forældre.

Derudover har begge forældre i forvejen to ugers orlov efter barnets fødsel, hvilket derfor bringer begge forældre op på 11 ugers orlov, der ikke kan overføres til den anden.

Og netop de 11 ugers øremærkning er også grundkernen i modellen fra arbejdsmarkedets parter. Hvilket møder opbakning fra De Konservative.

- I udgangspunktet ønsker vi i Konservative slet ikke, at der skal være øremærket barsel. Det er helt på månen, at EU er gået ind og har blandet sig i det her, siger partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard.

- Når vi nu er tvunget til at indføre en grad af øremærket barsel, så ønsker vi at gøre det så lidt som muligt. Altså lave det, der hedder en minimumsimplementering.

- Den aftale, som arbejdsmarkedets parter har lavet her, er så vidt, jeg kan vurdere en minimumsimplementering. Det er det mindste onde af flere onder.

Forslaget fra arbejdsmarkedets parter skal først vedtages ved lov i Folketinget, hvis det skal føres ud i livet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) oplyste mandag, at han synes, at modellen fra DA og FH indeholder "gode takter".

Også Venstre erklærer sig klar til at støtte modellen.

- Det er godt, at arbejdsmarkedets parter sammen har fundet en fælles løsning, som skal føre til forandringer af det danske barselssystem, skriver partiets ligestillingsordfører Fatma Øktem i en sms til Ritzau.

- Det er vi klar til at bakke op om i Venstre, og vi vil gerne bidrage, så vi kan sikre en bedre ligestilling mellem mor og far.

