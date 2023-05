Kabinescooter er involveret i trafikulykke ved Maribo

En kabinescooter og en personbil har været impliceret i en trafikulykke nær Maribo tirsdag sidst på formiddagen.

Det skriver det regionale medie folketidende.dk.

Politiet opfordrer folk til at respektere afspærringen på Maribovej. Det fremgår af et opslag på Twitter.

En redningshelikopter er blevet set ved ulykkesstedet. Den bragte en tilskadekommen til sygehuset, skriver folketidende.dk.

Politiets vagtchef oplyser, at en bilinspektør er blevet tilkaldt for at undersøge forløbet ved ulykken.

Det sker blandt andet i alvorligere trafikulykker.

Også mandag måtte bilinspektøren ud til en ulykke med en kabinescooter.

Her blev en 76-årig mand fløjet til Rigshospitalet efter en hændelse ved Munke Bjergby nord for Sorø, hvor en personbil og kabinescooteren var kørt sammen.

