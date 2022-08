Kærestepar røvede og dræbte 45-årig med kniv, jernstang og WC-rens

En mand og en kvinde er onsdag kendt skyldige i at have dræbt og røvet en mand i Aalborg i april sidste år.

En kvinde på 23 år og en mand på 36 år er skyldige i at have røvet og dræbt en 45-årig mand i en lejlighed i det centrale Aalborg i april sidste år.

Det har et enigt nævningeting ved Retten i Aalborg onsdag formiddag bestemt.

Offeret blev tæsket med en jernstang, stukket med en kniv og fik flere injektioner med WC-rens og brintoverilte.

Til sidst blev han kvalt med et bælte om halsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forinden havde kæresteparret tvunget ham til at overføre 10.000 kroner på Mobile Pay til kvindens konto.

Manden blev fundet dræbt i sorte affaldssække i lejligheden tilhørende den 23-årige kvinde.

Kvinden erkendte i retten at have givet offeret fire til syv indsprøjtninger med brintoverilte og WC-rens.

Hun hævdede, at det skete, fordi hun blev beordret til det af hendes daværende kæreste, den 36-årige mand.

Han var ifølge kvinden sygeligt jaloux på den 45-årige, som kvinden for år tilbage efter eget udsagn havde et sugardaddylignende forhold til.

Hun fik penge og gaver for seksuelle ydelser til manden, har hun forklaret.

Den 36-årige reagerede ifølge kvinden voldsomt, da han hørte om forholdet. Det førte til voldsorgiet i lejligheden, lød forklaringen fra kvinden.

Den 36-årige mand erkendte, at han havde været med til at udøve vold mod offeret. Men det var en slags passiv medvirken. Det var kvinden, der kvalte offeret, lød det fra den tiltalte.

Begge nægtede sig således skyldige i drabsanklagen.

Retten finder, at det til at begynde med muligvis ikke var parrets hensigt at dræbe manden.

- Men det må lægges til grund, at det under voldsudøvelsen, som strakte sig over flere timer, blev klart for begge de tiltalte, at dette ville blive tilfældet, fremgår det af kendelsen.

Der var ikke nogen synlig reaktion at spore hos de to tiltalte, da retsformanden læste konklusionen op.

Kvinden med det røde hår er iført en grøn top. Manden er iført en sort sweater.

Efter at retten har afsagt kendelse om skyld, skal anklager og de to forsvarere argumentere for en passende straf.

Der ventes endelig dom i sagen senere på dagen.

/ritzau/