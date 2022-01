Kærestepars bil blev forvekslet og skudt mod i Brøndby

To mænd på 23 og 27 år er blevet idømt lange fængselsstraffe for drabsforsøg i forbindelse med rockerkonflikt.

Der er udsigt til lang tid bag tremmer for to mænd, der torsdag er blevet dømt for at have forsøgt at dræbe to personer ved et skyderi i Brøndby i august 2020.

27-årige Alexander Anastasios Ikonomou er ved Retten i Glostrup blevet idømt 14 års fængsel, mens Lucas Kragh Christiansen på 23 år har fået en dom på 13 års fængsel.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi og anklager Mie Schjøtt-Kristensen, der har ført sagen i retten.

Skyderiet skete om aftenen den 2. august, og kuglerne var rettet mod en bil. Men mens de to dømte troede, at de skød mod medlemmer af en rivaliserende bande, var der ifølge politiets efterforskning tale om tilfældige personer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er nok sket en forveksling. Det var et kærestepar og deres lille barn, der blev skudt imod, siger Mie Schjøtt-Kristensen.

Hun glæder sig over de lange fængselsstraffe, som et nævningeting har fundet passende.

- Jeg er meget tilfreds. Det er en hård dom, men den følger praksis. Der skal afsiges hårde domme i denne type sager, for skyderi på åben gade skal vi til livs, siger anklageren.

De to mænd er blevet dømt for at have skudt som led i en konflikt mellem rockergrupper. Derfor er straffen blevet hævet til det dobbelte.

- Motivet har været at ramme nogen fra den rivaliserende gruppe, siger Mie Schjøtt-Kristensen.

Begge dømte var på gerningstidspunktet prøvemedlemmer eller såkaldte hangarounds for Bandidos.

Ifølge anklagemyndigheden troede de, at det var medlemmer af gruppen Gremium, de havde fået på kornet.

Begge mænd har under hele retssagen nægtet sig skyldig, men dommere og nævninger har altså ikke fundet deres forklaringer troværdige.

Både Alexander Anastasios Ikonomou og Lucas Kragh Christiansen ankede dommen på stedet. Derfor skal sagen for Østre Landsret. Indtil da skal de blive bag tremmer som varetægtsfængslet.

/ritzau/