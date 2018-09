Danskere med flere kollegaer af modsat køn bliver oftere skilt

Specielt veluddannede mænd med mange kvindelige kollegaer har større risiko for skilsmisse.

Hvis din arbejdsplads sværmer med mulige alternative partnere, har det sandsynligvis indflydelse på din risiko for at blive skilt. Det skriver Videnskab.dk.

Veluddannede mænd ansat i en kvindedomineret sektor skiller sig særligt ud og har dobbelt så stor risiko for at blive skilt sammenlignet med mænd i en mandsdomineret sektor.

Det viser et nyt stort studie, hvor svenske forskere ved hjælp af registre har fulgt samtlige danske par, som blev gift mellem 1981-2002. Forskerne har zoomet ind på, hvilke par der blev skilt og sammenholdt det med, hvilken sektor hver enkelt arbejdede i.

Læs mere på Videnskab.dk: Utroskab: Hvor ofte får man fremmede kønshår med hjem?

Ud fra det finder forskerne ud af, at hvis man er ansat i en sektor med mange medarbejdere af det modsatte køn, stiger ens risiko for skilsmisse.

Det kunne for eksempel være en mand, der arbejder som sygeplejerske i sundhedssektoren med masser af kvindelige kollegaer, eller en kvinde på et advokatkontor fuld af mænd.

»Jeg er faktisk overrasket over, at vi ser så tydeligt et sammenfald mellem skilsmisse og det at være i en sektor med mange af det modsatte køn, og særligt at det gælder for både mænd og kvinder,« siger forsker på Stockholm Universitet, ph.d. Caroline Uggla til Videnskab.dk.

Hun står bag det nye studie og er førsteforfatter på en artikel om resultaterne i det videnskabelige tidsskrift Biology Letters.

Ifølge Michael Svarer, som er professor på Aarhus Universitet bidrager det nye studie til den voksende mængde af videnskabelig litteratur, som peger på, at mange kollegaer af modsat køn øger risikoen for skilsmisse.

Han har ikke deltaget i den nye forskning, men har tidligere lavet et lignende studie, som viste samme mønster.

Læs mere på Videnskab.dk: Når dyr lever i fast parforhold

Her var resultatet dog, at de veluddannede mænd havde den laveste skilsmisserate. 14 procent af de veluddannede mænd blev skilt eller flyttede fra samleveren i løbet af de 25 år. Det samme gjaldt 25 procent af de jævnaldrende ufaglærte mænd.

»Derfor er det faktisk lidt interessant, at veluddannede mænd med mange kvindelige kollegaer, ser ud til at have større risiko for skilsmisse,« siger Michael Svarer til Videnskab.dk.

Ifølge Carolina Uggla kan resultatet i det nye studie tyde på, at vores biologi spiller ind på skilsmisse og pardannelse.