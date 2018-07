Fem erfarne par: Her er vores bedste råd til at holde kærligheden i live

Hvordan sørger man som par for, at kærlighedsgnisten ikke slukkes i en travl hverdag. Kristeligt Dagblad har spurgt fem erfarne par, som her deler deres bedste kærlighedsråd

Margrete Auken, tidligere folketingspolitiker, medlem af Europaparlamentet siden 2004 og Erik A. Nielsen, frem til 2011 professor i litteratur:

1. Find tid til at mødes over en gin & tonic med tid til at tale.

2. Grin sammen. Humor er en vigtig ventil i parforholdet.

3. Bestræb jer på at være hinandens bedste kammerater

Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstanderpar på Rødding Højskole, har været gift i 20 år:

1. Skab noget sammen, som er større end dagligdagen.

2. Hav modet til at være ærlige over for hinanden.

3. Find tid og rum til at tale sammen, hvis I oplever, at I er blevet for meget kollega og kritiker.

Christine E. Swane, direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn og Jørgen Wadum, centerleder for CATS, et teknologihistorisk forskningscenter på Statens Museum for Kunst, mødte hinanden i 2008:

1. Fokuser på hinanden i stedet for på hinandens fortid og husk at skille de to ting ad, når der opstår konflikter.

2. Byg bro. Inviter, ræk ud, dyrk relationer og fællesskabet. Kærligheden lever bedst, når begges familier har det godt.

3. Respekter hinanden gennem rummelighed. Når man møder hinanden sent i livet, møder man ikke bare hinanden, men også hinandens familier, fasttømrede traditioner og tunge sten i bagagen.

Priya Skrubbeltrang, folkeskolelærer og Morten Skrubbeltrang, sognepræst i Hasle, har været gift i 11 år:

1. Få tid til hinanden ved at være fælles om de praktiske opgaver.

2. Indret hverdagen så der bliver tid til at være hjemme sammen.

3. Gør den daglige madlavning til et fælles projekt, hvor der også er tid til at tale.

Frank Jensen (S), overborgmester i København og Jane Frimand, uddannet pædagog og nyligt pensioneret børnehaveklasseleder, har været et par siden 1981:

1. Vær tålmodig. Alle forhold møder kriser, men der komme altid nye muligheder for at genfinde hinanden.

2. Giv plads. Begge parter skal kunne leve sit eget liv inde i forholdet.

3. Vis tillid. Og vær tilgivende, hvis tilliden bliver brudt. Der er formentlig mere, der holder jer sammen, end der skiller jer ad.