Kaffekæde politianmeldt for ikke at tage imod kontanter

Det er ulovligt, hvis en forretning ikke tager imod kontanter i tidsrummet fra 06.00 til 22.00.

Det siger betalingsloven, og derfor har Forbrugerombudsmanden anmeldt den københavnske cafékæde Original Coffee til politiet.

Det sker, efter at nogle af kædens kunder har klaget til Forbrugerombudsmanden over, at de ikke kunne få lov at betale kontant.

Begrundelsen lød, at caféen ikke havde byttepenge, og at man på grund af indbrud ikke modtog kontanter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Original Coffee har til Forbrugerombudsmanden desuden oplyst, at beslutningen om at droppe kontanter blev taget for at mindske smittefaren i forbindelse med coronaepidemien.

Både de og de øvrige grunde afvises dog af forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen:

- Som udgangspunkt skal alle tage imod kontant betaling, medmindre der kun er selvbetjening, eller man handler på nettet. Virksomheder kan ikke tilsidesætte kontantreglen af frygt for indbrud, corona eller andre årsager, siger hun i en pressemeddelelse.

Original Coffee har efterfølgende meddelt, at man fremover vil tage imod kontant betaling.

Kaffekæden er ikke den eneste, der har fået besked på at ændre praksis.

En burgerkæde, der nu er gået konkurs, samt en isbutik er også blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden, efter at kunder har fået besked på, at de kun kan bruge betalingskort.

En række restaurationer, der fulgte samme praksis, er sluppet med en reprimande.

/ritzau/