Kammeradvokat: Forfatterdagbøger var vigtige for PET

Der er ikke nogen juridisk knage for Forfatterforeningen at hænge et krav på, om at Rigsarkivet og PET skal udlevere eller destruere kopier af forfatter Arne Herløv Petersens dagbøger.

I hvert fald ikke hvis man skal tro advokat Stanley Stener Nielsen fra Kammeradvokaten, som tirsdag har fået ordet i Østre Landsret.

Sagen drejer sig om nogle dagbøger fra perioden 1972-81, som PET kopierede efter at have beslaglagt dem i november 1981.

Dengang blev Arne Herløv Petersen anholdt i sit hjem på Langeland.

Han havde - mente myndighederne - gennem talrige møder med russiske agenter hjulpet den sovjetiske spiontjeneste KGB til at operere i Danmark.

Nogen retssag blev det dog aldrig til.

Sagen blev afsluttet med et såkaldt tiltalefrafald i april 1982, og Herløv Petersen fik dagbøgerne udleveret.

Men i 2009 viste det sig, at der var taget kopier, som blev gemt i PET's arkiv.

I 2010 blev kopierne overdraget til Rigsarkivet, og her har forskere flere gange haft adgang til at studere dem.

Forfatterforeningen mener, at Herløv Petersens ophavsret og hans ret til privatliv er blevet krænket ved kopieringen og arkiveringen. Derfor kræver man nu i landsretten, at kopierne enten skal udleveres eller slettes.

Dansk Forfatterforening fører sagen på vegne af Herløv Petersen. Og i sidste uge, da sagen begyndte, angreb foreningens advokater blandt andet lovligheden af, at PET havde beholdt en kopi af dagbøgerne.

Men der er ikke noget at komme efter, lyder det fra Stanley Stener Nielsen. For selv om Sovjetunionen og dermed også efterretningstjenesten KGB opløstes i 1991, fortsatte dens aktiviteter i regi af de nye tjenester FSB og SVR.

Og oplysningerne i dagbogen har været vigtige for PET at gemme. Dertil kommer en lovgivning, som kræver, at sådant efterforskningsmateriale opbevares for eftertiden.

Arne Herløv Petersen, der i dag er 80 år, er ikke selv mødt i retten, men opholder sig i hjemmet på Langeland.

