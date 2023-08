Kammeradvokat spiller et helt andet spil end Samsam

Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester har ikke tænkt sig at spille i samme toneart som Ahmed Samsam og hans advokat, Erbil Kaya, i de kommende uger i Østre Landsret.

Det lader tjenesternes advokat, Peter Biering fra Kammeradvokaten torsdag de tre landsdommere, som skal afgøre sagen, forstå.

- Vi vil gribe sagen anderledes an end sagsøger. Landsretten kommer til at opleve to helt forskellige sager, lyder det fra advokat Biering, som torsdag eftermiddag har fået ordet i sagen, hvor Ahmed Samsam kræver, at efterretningstjenesterne skal anerkende, at han har været agent for dem i Syrien.

Samsams advokat har brugt formiddagen på at forelægge sagen og har i den forbindelse ladet retten forstå, at meget vil handle om at føre bevis for, at Ahmed Samsam var agent.

Men Peter Bierings anslag har en mere juridisk klang end Kayas faktuelle.

- Landsretten bør frifinde tjenesterne, allerede fordi der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte tjenesternes vurdering af, at de hverken kan be- eller afkræfte det påståede samarbejde, lyder det fra Peter Biering.

Under sagens forberedelse havde Peter Biering sågar krævet, at landsretten helt skulle afvise sagen. Det var Kammeradvokatens opfattelse, at afklaringen af, om noget faktuelt er foregået, ikke ligger indenfor, hvad man kan få afgjort i retten.

Men i februar frafaldt Kammeradvokaten den påstand - ikke fordi man havde ændret mening, men på grund af den store offentlige interesse, der har været om sagen.

- Det afgørende for tjenesterne er klarhed over den præmis, at de med enkelte undtagelser har helt kontrol over, hvilke dele af deres virksomhed offentliggøres. Samarbejdspartnere i andre lande skal vide, at efterretningstjenesterne ikke pludselig bliver pålagt at offentliggøre noget.

Peter Biering siger dog, at landsretten har mulighed for af egen drift at træffe afgørelse om afvisning af sagen med henvisning til netop dette, selv om det ikke længere er hans påstand.