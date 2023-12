Kammeradvokat: Syrienmødre er ikke blevet forskelsbehandlet

En somalisk kvinde, som sammen med sin syvårige søn befinder sig i al-Roj-lejren i Syrien, kan ikke sammenlignes med de danske kvinder, som allerede er blevet bragt til Danmark.

Det siger kammeradvokat Rass Markert Holdgaard under et retsmøde mellem henholdsvis tre danske syrienbørn, deres to mødre samt foreningen Repatriate the Children - Denmark på den ene side og Udenrigsministeriet på den anden side i Østre Landsret.

Han nævner en marokkansk kvinde, der blev hentet hjem fra al-Roj-lejren i Syrien sammen med sine to børn i juni.

- Regeringen har ikke tilbudt en samlet evakuering til (den somaliske kvinde, red.), fordi hendes tilknytningsforhold til Danmark ikke er det samme som (den marokkanske mors, red.). Det er i en nøddeskal sagens omstændigheder, siger han.

Kammeradvokaten er statens advokat, og Rass Markert Holdgaard repræsenterer Udenrigsministeriet.

Advokat Knud Foldschack repræsenterer gennem foreningen Repatriate the Children - Denmark to kvinder og deres tre børn, der begge befinder sig eller har befundet sig i fangelejren al-Roj i det nordøstlige Syrien.

Repatriate the Children - Denmark mener, at Udenrigsministeriet har svigtet børnene ved ikke at hente dem hjem sammen med deres mødre. Derfor har de sagsøgt den danske stat.

Københavns Byret frifandt i december sidste år Udenrigsministeriet i samme sag. Den ankede Repatriate the Children - Denmark til landsretten.

Siden er den marokkanske kvinde og hendes to børn blevet evakueret og ankom til Danmark i juni.

Knud Foldschack mener, at der er blevet gjort forskel på den somaliske kvinde og den marokkanske kvinde. Men det afviser Rass Markert Holdgaard.

- Hun (den somaliske kvinde, red.) boede i Danmark, til hun var fem år. Hun taler ikke dansk. Der er ikke blevet gjort forskel på hende og de andre mødre, siger han.

Den hjemtagne marokkanske kvinde boede i Danmark, til hun var 25 år og har en dansk uddannelse og har dermed et større tilknytningsforhold til Danmark, tilføjer Rass Markert Holdgaard.

/ritzau/