Kammerat så 15-årig forbløde på togskinner efter knivstik

En 15-årig dreng døde 26. november sidste år, efter at han var blevet ramt af et knivstik i brystet nær togstationen i Grenaa.

Det var en jævnaldrende kammerat, der slog alarm, da han så sin ven falde om på togskinnerne.

- Jeg løb hen til ham, åbnede hans jakke og kunne se, at han blødte og var blevet stukket i brystet, forklarer vidnet tirsdag eftermiddag i Retten i Randers.

En ambulance ankom kort tid efter, men den 15-åriges liv stod ikke til at redde.

En 16-årig mand er tiltalt for drab og for at have forsøgt at stikke vennen.

Han ramte dog kun vennens jakke, der blev flænset.

Den 16-årige, der ligesom offeret var 15 år på gerningstidspunktet, har erkendt grov vold med døden til følge.

Men han nægter at have haft til hensigt at begå drab.

Den tiltalte har i retten forklaret, at han indfandt sig ved stationen i Grenaa for at mødes med den 15-årige, som han kendte.

Sidstnævnte havde beskyldt ham for at voldtage den 15-åriges ekskæreste.

Den tiltalte havde taget en dolk med hjemmefra, som han ville bruge til at true med, hvis mødet udviklede sig til håndgemæng.

Da den 15-årige slog ham en eller to gange i hovedet med en knytnæve, gik den tiltalte ifølge sin forklaring i panik og greb kniven.

Da han forlod stedet, var han overbevist om, at offeret var o.k. og nok skulle overleve, har han forklaret.

Anklagemyndigheden er dog af en anden opfattelse og mener, at den tiltalte har haft forsæt til at begå drab - eller i det mindste må have overvejet det som et muligt udfald ved brug af kniven.

Sagen fra Grenaa vakte opsigt landet over og føjede sig i efteråret til en række andre sager, hvor teenagere havde brugt kniv i det offentlige rum.

Få dage efter hændelsen i Grenaa udtalte justitsminister Peter Hummelgaard (S):

- Det er på alle ledder og kanter dybt, dybt tragisk. Og jeg må være ærlig og sige, at jeg er virkelig forfærdet over det, sagde han til Ritzau.

Regeringen og et politisk flertal har i den seneste bandepakke aftalt at skærpe straffen for besiddelse af kniv.

Strafskærpelsen behandles i øjeblikket af Folketinget.

Der forventes dom i sagen i Randers 11. juni.

/ritzau/