Kanonslag ved tatovør i Aalborg skabte røg

Det var en sprængning af et kanonslag, der natten til tirsdag skabte et højt brag og røgudvikling ved en tatovørforretning i det centrale Aalborg.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog en anmeldelse om et stort brag og en brand klokken 02.45. Da man kom frem, var der røg i en opgang, og beboerne var på vej ud fra bygningen. Ingen var kommet til skade.

Det tyder på, at sprængningen var en forsætlig handling, lyder det fra politiet, der har konstateret, at der aldrig opstod en decideret brand, men blot røgudvikling.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det viser vores fund og undersøgelser på gerningsstedet. Men et nærmere motiv eller mulige gerningspersoner kan vi ikke komme ind på på nuværende tidspunkt. Det skyldes et hensyn til vores arbejde. Vi er fortsat i færd med at efterforske og undersøge de nærmere omstændigheder, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen i pressemeddelelsen.

Sprængningen skete ved tatovørforretningen Royal Ink, skriver Nordjyske. Ifølge mediet er butikken ejet af en mand, der er højtstående medlem af rockergrupperingen Comanches.

Ifølge politiet er der intet, der peger på, at nogen har været i fare i forbindelse med sprængningen.

- Vi ser med stor alvor på sagen. Det er en rystende oplevelse for mange af de beboere, der bor i området – og det er en helt uacceptabel og potentielt farlig adfærd, såfremt man forsætligt har bragt et stykke fyrværkeri til sprængning inde i en bygning i tæt bebyggelse. Og har man set noget eller har informationer i sagen, så kan man ringe til os på telefon 114, siger Frank Olsen.

/ritzau/