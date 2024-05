Karsten Ree overlader ansvaret for sin milliardkoncern til sønnerne

Erhvervsmanden Karsten Ree træder tilbage som bestyrelsesformand for sin milliardkoncern og overlader ansvaret til sine tre sønner.

Det skriver Finans.

- Jeg synes, tiden er rigtig til at tilpasse vores strukturer. Vores evne til at kommunikere vores strategi og styrker som familiekontor kræver en anden og mere gennemsigtig struktur, siger han til mediet.

- Samtidig er det et godt og rigtigt tidspunkt for mig til at træde et skridt tilbage og følge lidt mere med fra sidelinjen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det bliver den ene af de tre sønner - Christian Ree - der tiltræder som formand for foretagendet.

Fremover skal Karsten Ree blot orienteres, når der foretages investeringer. Derudover vil han ikke have en formel rolle i koncernen.

En del af koncernens makeover betyder, at en række underselskaber får nye navne, og at der etableres et familiekontor til koncernens aktiviteter. Den samlede forretning har en egenkapital på et milliardbeløb, skriver Finans uden at konkretisere det.

Familiekontoret får navnet "Ree Office" og kommer til at være inddelt i to enheder fremover. Den ene enhed navngives "Torque", og den skal fungere som koncernens investeringsarm.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den anden skal hedde "Reeason", hvor familien kommer til at varetage aktiviteterne, der primært handler om naturbevarelse og beskyttelse af truede dyrearter. Herunder skal Ree Park Safari også ligge.

Christian Ree erkender over for Finans, at der ligger en vis ærefrygt i at skulle overtage ansvaret for hele koncernen efter sin far.

Men han understreger også, at han har haft god til at vænne sig til tanken, og egentlig har det formelle ansvar længe ligget hos ham, lyder det videre.

/ritzau/