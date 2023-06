Kartofler på Storebæltsbroen var en protestaktion

Kartofler spredt ud over Storebæltsbroen var en protestaktion.

Det bekræfter forsvareren til den 57-årige lastbilchauffør, der læssede kartofler ud på broen torsdag morgen.

Det skriver TV Syd.

Hændelserne med kartoflerne skete samme dag, som Folketinget vedtog et lovforslag, der per 1. januar 2025 pålægger lastbiler en kilometerafgift.

- Det, der går min klient på, er, at det er så svært for politikerne at forstå, at den del af vognmandsbranchen, der har med landbrug og fiskeri at gøre, som han repræsenterer, bliver særligt ramt af den nye lovgivning.

Det siger Troels Maglegaard, der er forsvarer for chaufføren til TV Syd.

Torsdag aften erkendte den 57-årige over for TV 2, at det var en bevidst handling. Hans forsvarer skulle have kaldt sagen for politisk.

Chaufføren ønskede, at grundlovsforhøret skulle overværes af pressen.

Anklagemyndigheden bad dog om lukkede døre. Det valgte dommeren at følge.

Torsdag aften blev den 57-årige chauffør varetægtsfængslet i 14 dage.

Fredag varslede talspersonen for utilfredse vognmænd flere aktioner mod den nye vejafgift.

- Der kommer flere aktioner. Du får ikke at vide, hvad vi har planlagt i dag. Vi skal have afholdt nogle møder, hvor vi skal have samlet folk, sagde talspersonen Jacob Forman til Radio4.

Vejafgiften indfases fra 2025.

I 2030 vil den pålægge vognmænd med benzin- eller dieselmotorer at betale omkring en krone og 30 øre per kørte kilometer. Niveauet varierer efter lastbilernes udledning af CO2.

I løbet af den politiske proces op til vedtagelsen af afgiften har vognmænd demonstreret flere gange.

Lastbiler har blokeret flere veje landet over. Ligeledes har vognmænd parkeret foran Christiansborg i protest.

Deres anke er, at afgiften vil pålægge vognmænd en urimeligt hård omkostning.

/ritzau/