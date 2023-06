Kartofler tabt på flere motorveje før vejafgiftsvedtagelse

Fyns Politi efterlyser vidner, som har set en lastbil enten tabe eller læsse kartofler af på Storebæltsbroen. Der er ifølge politiet fundet store mængde kartofler på kørebanen i begge retninger torsdag morgen.

Og det er ikke det eneste sted i landet, hvor der er fundet rodfrugter på kørebanen. Også på motorvej E45 mellem Skærup og Kolding blev der torsdag morgen fundet kartofler.

Hos Fyns Politi overvejer man, om der kan være en sammenhæng.

- Det kunne godt lyde koordineret eller planlagt på en eller anden måde, og det er selvfølgelig en tese, vi arbejder efter, siger vagtchef Kenneth Taanquist fra Fyns Politi til DR Nyheder.

Episoderne med de tabte kartofler er sammenfaldende med, at Folketinget torsdag skal foretage tredjebehandling af et omstridt lovforslag om en ny kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.

Lovforslaget har affødt flere demonstrationer, hvor vognmænd og lastbilchauffører har generet trafikken på landets motorveje ved at køre langsomt med deres lastbiler eller simpelthen ved at blokere til- og frakørsler.

/ritzau/