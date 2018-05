Forsker om kavalergange i katolske kostumer: Hvad er problemet?

Popsangere og skuespillere havde klædt sig ud i katolsk inspirerede dragter til den årlige velgørenhedsgalla på Metropolitan Museum of Art i New York. Selvom arrangementet var koordineret med den katolske kirke, har kostumerne vakt harme på de sociale medier.

Sangeren Rihanna klædt som pave i lårkort juvelbesat kjole, en matchende pavehat og ti centimeters høje hæle under skoene. En skuespillerinde i nonnelignende klæder og en hollywoodstjerne i stram guldkjole med et kors på hoften.

Det er nogle af eksemplerne på kreative kostumer til den årlige velgørenhedsgalla hos det amerikanske Metropolitan Museum of Art. Her mødte de kendte gæster op mandag aften i påklædning inspireret af den udstilling, museet lancerer. Udstillingen bærer i år titlen "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (”Himmelske legemer: Mode og den katolske fantasi”, red.) og udforsker den katolske æstetiks indflydelse på klæder og kostumer gennem tiden.

På sociale medier har flere menige katolikker givet udtryk for, at de fandt arrangementet fornærmende og ligefrem blasfemisk for deres tro, selvom arrangementets tema og udstilling er lavet i samarbejde med den katolske kirke selv. Vatikanet har udlånt omkring 50 kunstartikler og klæder til udstillingen, og ærkebiskoppen af New York, kardinal Timothy Dolan, personligt har godkendt temaet. Han deltog også selv i festlighederne, og bagefter udtalte han til det katolske medie Crux, at han syntes, at kendisgæsterne havde været anerkendende og respektfulde over for den katolske kirke.

Flere af New Yorks katolikker er dog uenige:

”Met-gallaen er ekstremt fornærmende og skammer sig ikke over sin manglende respekt for vores religion. Verdens evigt voksende hykleri er utrolig,” skriver en kritikker på det sociale medie twitter.

Der er dog ikke grund til forargelse, hvis man spørger lektor Jakob Egeris Thorsen, som blandt andet forsker i katolicisme ved Aarhus Universitet. Han er desuden selv katolik.

”Hvad skulle problemet være? Arrangørerne har koordineret med den katolske kirke i New York, og de fleste kostumer har lødigt forsøgt at bruge de stilistiske elementer, der er kendetegnende for katolicismen som nonnetøj, jomfru Maria-fremstillinger og kjoler, der er inspirerede af gejstlige klæder. Man kan synes, at det er noget pjat, men jeg kan ikke se, at det skulle være udtryk for noget krænkende,” siger han.

”Noget af det er meget vovet, og selvfølgelig vil en kombination af seksualisering og religion ofte være på grænsen og støde nogen, men sådan er det.”

Harmen over kostumerne er til gengæld interessant for Jakob Egeris Thorsen, for kritikken kan være udtryk for, at katolikker begynder at se deres trossamfund som en minoritet.

”Og det er jo interessant, for det er sådan set verdens største religion. Andelen af folk, der er konkret praktiserende katolikker rasler til gengæld ned i Vesten, og man kan se kritikken som tegn på, at de, der bliver forargede, føler sig i undertal, og at de føler sig hånet af det, de opfatter som en sekulær hedonistisk majoritetskultur,” siger han.

På twitter går ordet ”Culturel appropriation” igen hos dem, der føler sig stødt over arrangementet. Det er et begreb, der beskriver et fænomen, hvor eksempelvis store vestlige firmaer låner stilistiske udtryk fra andre folkeslag og kulturer, og bruger dem til at lave produkter uden respekt for tingenes oprindelige betydning.

”At tale om, at et rød løber-arrangement skulle have begået kulturel apropriation mod verdens største trossamfund er en sjov tanke. Begrebet er hidtil mest blevet brugt, hvis der er tale om små kulturer eller etniske minoriteter. Så igen, at katolikker sætter sig selv i den bås, er en interessant observation,” siger Jakob Egeris Thorsen.



Læs flere eksempler på kritikken fra de sociale medier:

"Met-gallaen er ekstremt fornærmende og skammer sig ikke over sin manglende respekt for vores religion. Verdens evigt voksende hykleri er utrolig."

"Påklædning med kors/paveklæder ved #metgala båret af folk, der ikke er kristne/katolikker er selvfølgelig helligbrøde. Gætter på at det ikke ville blive modtaget lige så godt, hvis folk gik i hijab og karikaturer af muslimske klæder."

"Kendte på et hvilket som helst andet tidspunkt: 'appropriation af kultur og religiøse klæder er forkert og fornærmende.' Kendte til Met-galla: 'HAHA KATOLICISME'"