Kendisfrisør slipper med betinget dom for vanvidskørsel på færgeleje

Dennis Knudsen er torsdag idømt en betinget dom for vanvidskørsel på Molslinjens færgeleje i Aarhus.

Det afgør Retten i Aarhus.

Kendisfrisøren frakendes desuden førerretten i et år, ligesom hans bil - en Audi Q7 - konfiskeres.

Knudsen erkendte sig skyldig i hærværk, idet han ødelagde to færgebomme og tre computerskærme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men han nægtede sig skyldig i den alvorligste del af anklagen, grov vold.

Retten har dømt ham skyldig i forsætlig fareforvoldelse samt vanvidskørsel.

Dennis Knudsen sagde i retten, at han "kollapsede" og fik en "nedsmeltning", da han en aften i juli indfandt sig ved færgelejet i Aarhus for at nå dagens sidste afgang mod Sjællands Odde.

Færgebommen gik ikke op, fordi han var kommet for sent til at køre om bord.

Men Knudsen insisterede på at komme med og henvendte sig til Molslinjens driftskontor for at tale med medarbejderen, der havde afvist ham.

Det resulterede i, at tre computerskærme røg på gulvet og to færgebomme blev revet af, hvorefter Dennis Knudsen satte kurs mod færgen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han blev mødt af en færgemedarbejder, der gjorde tegn til, at han skulle standse.

Men Knudsen fortsatte ifølge medarbejderen og klodsede først bremsen, idet kølerhjelmen ramte hendes mave.

Herefter kørte Knudsen ifølge medarbejderen flere gange frem mod hende, hvilket tvang hende til at tage skridt tilbage.

Til sidst lagde hun sig op på bilens kølerhjelm for at undgå at havne under bilen og campingvognen, forklarede hun.

Dennis Knudsen sagde i retten, at han er ”dybt ulykkelig” over sin opførsel, som han begrundede med, at han var ”max presset og stresset” med tre sultne og trætte børn på bagsædet.

/ritzau/