Kendisfrisør kræves fængslet for vanvidskørsel ved færgeleje

Dennis Knudsen står ifølge anklagemyndigheden til ubetinget fængsel i tre måneder for vanvidskørsel på færgelejet i Aarhus.

Derudover kræves kendisfrisørens kørekort inddraget og bilen - en Audi Q7 - konfiskeret.

Det er kravene fra anklager Casper Nørgaard Petersen torsdag formiddag i Retten i Aarhus.

Her kommer anklager og forsvarer med de afsluttende bemærkninger i straffesagen mod den 60-årige frisør og stylist.

Han har erkendt sig skyldig i hærværk og brud på færdselsloven, men nægter sig skyldig i anklagen om vold og farlig kørsel.

Knudsen har i retten fortalt, at han ankom til færgelejet i Aarhus en fredag aften i juli.

Han kørte forkert og nåede først frem til færgelejet seks-syv minutter før dagens sidste færgeafgang mod Sjællands Odde.

Færgen var fortsat ved at blive læsset, og Knudsen insisterede på at komme med.

Da han gentagne gange blev afvist, blev han så vred, at han på Molslinjens driftskontor væltede tre computerskærme på gulvet og efterfølgende rev to færgebomme af.

Herefter fortsatte han i bilen med campingvogn hen mod færgen.

En færgemedarbejder forsøgte at standse ham, men forgæves. Hun har i retten forklaret, at hun blev påkørt og ramt af kølerhjelmen i maven.

Herefter gassede Knudsen ifølge medarbejderen op og kørte frem mod hende flere gange.

Til sidst lagde hun sig op på kølerhjelmen, fordi hun frygtede at ryge ind under bilen med campingvogn.

Dennis Knudsen afviser at have påkørt medarbejderen.

Men anklageren er ikke i tvivl. Han hæfter sig ved, at flere vidner bekræfter færgemedarbejderens udlægning af hændelsesforløbet.

Anklageren mener heller ikke, der kan være tvivl om, at påkørslerne er sket helt bevidst.

- Én påkørsel kan være uheld, to kan måske også være det. Men når man rammer tre, måske fire eller fem gange, mener jeg, vi er ude over et uheld, siger han.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage argumenterer for, at Knudsen alene idømmes en bøde for hærværk.

Det er ikke bevist, at Knudsen har påkørt og ramt færgemedarbejderen, mener advokaten.

Hun hæfter sig også ved, at der ikke er konstateret nogen skader hos medarbejderen.

Den tiltalte har mulighed for at få det sidste ord, inden dommeren og de to domsmænd trækker sig tilbage for at votere.

Knudsen, der er iført et mørkt jakkesæt, rømmer sig og siger, at han er "dybt ulykkelig over situationen".

- Jeg håber, at I vil tage i betragtning, at jeg er alenefar til tre børn, lyder det.

Han siger, at det vil gå hårdt ud over børnene, hvis deres far skal i fængsel.

- Jeg synes ikke, at de skal straffes ud over den straf, jeg skal have, siger Dennis Knudsen.

Retten ventes at være klar med en dom over middag.

/ritzau/