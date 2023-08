Kendisfrisør sigtet for vanvidskørsel

Kendisfrisøren Dennis Knudsen er blevet sigtet for vanvidskørsel, efter at han blandt andet kørte ind i en bom, da han forsøgte at komme med Molslinjen i juli.

Det skriver B.T.

Dennis Knudsens forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, bekræfter ifølge mediet, at han er sigtet.

- Jeg kan bekræfte, at han er sigtet for det, man populært kalder vanvidskørsel. Jeg ville dog ikke kalde det her en klassisk sag om vanvidskørsel, men der er tale om de samme paragraffer, siger Mette Grith Stage til B.T.

Dennis Knudsen har fået beslaglagt sin bil samt inddraget sit kørekort midlertidigt, mens Østjyllands Politi efterforsker sagen.

Der er tale om en leaset Audi Q7 til 1,2 millioner kroner.

Det er efter forsvarsadvokatens råd, at Dennis Knudsen "må lide nogle afsavn", siger Mette Grith Stage ifølge B.T.

- Han ved, at han har kvajet sig, og det tager han konsekvenserne af, siger Mette Grith Stage til mediet.

Inddragelsen kunne godt være anfægtet og forelagt for retten.

Dennis Knudsen har ikke ønsket at udtale sig til B.T., men henviser til sin advokat.

Det er endnu uvist, hvornår retssagen mod Dennis Knudsen kommer til at foregå.

