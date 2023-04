Kendismilliardærs rumfartsselskab begærer konkurs og søger køber

Virgin Orbit, som med sin særlige teknologi til affyring af satellitter skulle gøre rummet mere tilgængeligt, er begæret konkurs og søger nu en køber.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

I sidste uge fyrede Virgin Orbit omkring 85 procent af sine medarbejdere, svarende til omkring 675 personer, for at sænke udgifterne.

Tidligere på året var rumfartsvirksomheden ramt af et mislykket forsøg på at sende sin første raket til rummet fra britisk jord.

Der var også planer om at sende ni satellitter til rummet i samarbejde med det britiske rumagentur og Spaceport Cornwall.

I sidste måned satte Virgin Orbit sine aktiviteter på pause i flere dage, mens selskabet undersøgte sine strategiske muligheder, men torsdag måtte den administrerende direktør, Dan Hart, melde ud til de ansatte, at driften fortsat holdes i ro i den nærmeste fremtid.

- Vi har gjort meget for at forbedre vores finansielle position og skaffe yderligere kapital, men i sidste ende må vi gøre, hvad der er bedst for virksomheden, siger Dan Hart ifølge pressemeddelelsen tirsdag.

Han lægger endvidere vægt på, at selskabets "banebrydende" teknologi vil være attraktiv for potentielle købere.

De triste nyheder smitter også af på selskabets aktie, som tirsdag ved middagstid falder 22,7 procent i det amerikanske formarked til 0,15 dollar.

Selskabet er delvist ejet af den britiske milliardær Richard Branson, som på Forbes milliardærliste er placeret som nummer 601 i verden.

Selskabet blev stiftet i 2017 og benytter sig af omdannede Boeing 747-fly til at frigive raketter fra luften.

Richard Branson stiftede i 1970'erne Virgin Group, som i dag har mere end 400 selskaber under sig.

Hans forretningskarriere begyndte med pladebutikskæden Virgin Records i 1972, hvorefter han i 1980'erne stiftede luftfartsselskabet Virgin Atlantic.

