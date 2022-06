Kendt aktierådgiver slipper for at betale stor erstatning

Aktierådgiveren Domenick Beskos kan ånde lettet op, efter at Østre Landsret tirsdag har afgjort den sag, hvor han var anklaget for handel med værdipapirer i strid med loven.

For landsretten frifinder rådgiveren for at have brudt straffeloven, og han undgår derfor en fængselsstraf og et stort erstatningskrav. Byretten havde ellers i 2020 idømt ham syv dages betinget fængsel.

Han er dog fortsat fundet skyldig i at have overtrådt loven om finansiel virksomhed og skal derfor stadig betale en bøde på 10.000 kroner.

Det skyldes, at Domenick Beskos som direktør for Momentum Markets i 2016 og 2017 foretog porteføljepleje af en kundes værdipapirer, uden at selskabet havde tilladelse til at handle med værdipapirer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men han frifindes for den del af anklagen, der drejer sig om straffelovens paragraf 299. Anklagemyndigheden havde ellers fremført, at han var ansvarlig for, at kunden tabte knap en halv million.

Derfor skal han ikke betale erstatning til kunden, hvilket byretten ellers mente, at han skulle.

- Han var meget lettet. Nu har han levet med den sag i seks år. Han var glad for resultatet og er glad for at komme videre, siger forsvarer Kåre Pihlmann.

Sagen bygger på en anmeldelse fra Finanstilsynet i 2017 og handler om relationen til en mand, der med en oprindelig formue på tre millioner kroner blev kunde hos Beskos.

Efter en række tab på formuen var kunden i efteråret 2016 blevet frustreret. Samtidig var der krise i hans familie.

Da formuen var nede på cirka 800.000 kroner, begyndte Domenick Beskos at handle værdipapirer for kunden, og det stod på i tre måneders tid.

Til sidst stod der 1435 kroner på kontoen.

I retten har Beskos nægtet at have overtrådt loven. Han har sagt, at arrangementet var helt privat, og at handlerne ikke skete i regi af firmaet Momentum Markets.

Ifølge den del af anklageskriftet, som der nu er frifundet for, var der indgået en aftale om, at Beskos skulle stoppe handlen, da formuen kom ned på en halv million kroner.

Derfor led kunden ifølge anklageskriftet et tab ved lovovertrædelsen på 498.565 kroner. Men det beløb skal Beskos altså ikke erstatte.

Firmaet Momentum Markets, som Domenick Beskos var direktør for, blev også dømt i byretten og fik en bøde på 120.000 kroner. Firmaet droppede at anke bøden, som derfor stadig står ved magt.

Domenick Beskos er tidligere af dagbladet Børsen blevet betegnet som en af landets mest kendte aktierådgivere.

Avisen skrev i maj i år, at Momentum Markets er begæret konkurs efter en begæring fra Gædsstyrelsen. Det skyldes, at selskabet ikke har været i stand til at betale sin gæld til det offentlige.

/ritzau/