Kendt ejendomshandler er tiltalt for coronasvindel

Den kendte ejendomshandler Peter Norvig og hans hustru Hanne Nørrisgaard er blevet tiltalt for svindel med offentlige midler.

Det skriver Berlingske, som har fået aktindsigt i anklageskriftet mod parret.

Parret blev i januar anholdt og sigtet for at have svindlet med lønkompensation fra coronapakkerne. Nu er politiets efterforskning så mundet ud i en tiltale mod parret.

Peter Norvig er blevet tiltalt for flere forhold af svindel med offentlige midler, underslæb samt at have udgivet sig for at være ejendomsmægler, selv om han er blevet frakendt retten til at bruge titlen.

Samtidig er Hanne Nørrisgaard tiltalt for svindel med offentlige midler.

Den påståede svindel skulle være foregået via ejendomsselskabet B2B Property, som blev drevet af Peter Norvig, samt Hanne Nørrisgaards møbelforretning Loving Rooms, skriver Berlingske.

Ifølge anklageskriftet skulle parret have givet "urigtige eller vildledende oplysninger" om hjemsendte medarbejdere og på den baggrund have forsøgt at få Erhvervsstyrelsen til at udbetale lønkompensation for en række hjemsendte ansatte.

Desuden har Peter Norvig ifølge anklageskriftet begået underslæb ved at bede en unavngiven direktør om at overføre 250.000 kroner, som angiveligt skulle være brugt i arbejdsøjemed.

Men Peter Norvig brugte ifølge anklagen pengene "til eget forbrug", skriver Berlingske.

Anklagemyndigheden vil have dem begge idømt fængselsstraf. Desuden vil man have Peter Norvig idømt en tillægsbøde på fem millioner kroner.

Peter Norvig nægter sig skyldig.

- Jeg kan kun sige, at det er sindssygt ubehageligt, at vi nu er tiltalt. Men vi kan ikke genkende det billede, der bliver tegnet, så nu må vi tage den i retten, siger han til Berlingske.

Ejendomshandleren er tiltalt efter paragraffer, som kan forhøjes til det dobbelte, hvis forbrydelserne sker i sammenhæng med covid-19-epidemien.

Det fremgår dog ikke af anklageskriftet, om anklagemyndigheden i den kommende retssag vil forsøge at skærpe straffen, skriver Berlingske.

/ritzau/