Kendt ejendomsmægler afviser coronasvindel: Styrelse rådgav mig

Den tidligere ejendomsmæglerkonge Peter Norvig mener ikke, at han med vilje skulle have forsøgt at opnå uberettiget tilskud fra staten i form af lønkompensation til flere medarbejdere under coronapandemien.

Det fortæller han torsdag i Københavns Byret, hvor han sidder på anklagebænken sammen med sin kone, Hanne Nørrisgaard.

- Jeg kan bekræfte, at det alene er mig, der har lavet ansøgningerne, men jeg gjorde det efter råd fra Erhvervsstyrelsen, siger han.

Peter Norvig er tiltalt for flere forhold af svindel med offentlige midler, underslæb samt at have udgivet sig for at være ejendomsmægler, selv om han var blevet frakendt retten til at bruge titlen.

Hanne Nørrisgaard er alene tiltalt for svindel med offentlige midler.

Anklagemyndigheden kræver dem begge idømt fængselsstraffe.

Fra 25. marts 2020 til 28. august 2020 indsendte Peter Norvig fem ansøgninger til Erhvervsstyrelsen, fordi han ønskede at modtage lønkompensation for medarbejdere, som han siger, han havde hjemsendt over en længere periode på grund af coronarestriktioner.

Det samlede tilskud i de fem ansøgninger er på over to millioner kroner.

Den påståede svindel skulle være foregået via ejendomsselskabet B2B Property, som blev drevet af Peter Norvig, samt Hanne Nørrisgaards møbelforretning Loving Rooms.

Anklagemyndigheden mener, at der alle fem gange blev videregivet "vildledende eller urigtige oplysninger" i ansøgningerne, fordi virksomheden B2B Property forinden havde fået inddraget sine registreringer for moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og dermed ikke lovligt kunne udøve aktivitet.

Peter Norvig mener, at han sendte ansøgningerne i god tro. Han var blevet rådet til at gøre det af medarbejdere fra Erhvervsstyrelsen, siger han.

Det kom frem i retten, at optagede samtaler beviser, at der har fundet korrespondance sted telefonisk mellem Peter Norvig og styrelsen.

- Jeg gennemgik alle ansøgninger meget nøje, siger Peter Norvig torsdag i retten.

- Så jeg var ikke i tvivl om, at vi opfyldte betingelserne for at modtage lønkompensation.

Hanne Nørrisgaard er tiltalt for, at hun ved tilskyndelse eller råd medvirkede i forbindelse med den tredje ansøgning.

- Hanne var vidende om, at jeg lavede ansøgningerne. Men jeg lavede dem alene, forklarer Peter Norvig, der tilføjer, at det var upraktisk, at han ikke kunne få lov til at snakke med den samme medarbejder fra Erhvervsstyrelsen flere gange.

Om konkursbegæringen af B2B Property, der blev indgivet i december 2019, siger Peter Norvig, at han tænkte, at "det nok skulle løse sig" og tilføjer:

- Der var intet krav om, at man ikke måtte søge, hvis man var under konkursbegæring.

Særligt Peter Norvig har en broget fortid.

I 2018 fik Norvig – efter fire sanktioner fra Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere – frataget retten til at kalde sig ejendomsmægler, der er en beskyttet titel, i et år.

Derudover blev Norvigs virksomhed Living Homes i 2020 idømt en rekordbøde på 500.000 kroner af nævnet, fordi god ejendomsmæglerskik "var blevet tilsidesat".

Der er i alt afsat otte retsdage til at behandle sagen om coronasvindel, herunder to reservedage.

