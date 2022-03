Kendt svindler får fængsel for millionbedrageri

Gaveæsker, cykler, julekalendere, headsets.

Han bestilte varer for hundredtusindvis af kroner, men betalte aldrig for dem.

41-årige Per Ulrich Karpf er fredag blevet idømt tre års fængsel for groft bedrageri og bedrageriforsøg, som han begik i 2017 og 2018.

I flere tilfælde fik han hjælp af en nu 30-årig kvinde. Hun er blevet idømt fire måneders betinget fængsel, oplyser Københavns Byret.

Det er ikke første gang, at Per Ulrich Karpf stifter bekendtskab med retssystemet.

Tilbage i 2015 blev han idømt fem års fængsel i en anden bedragerisag. Og i den afgørelse indgik en reststraf på to år fra en tidligere dom.

I den aktuelle sag er forskellige virksomheder blevet snydt af den 41-årige mand og i visse tilfælde hans medsammensvorne.

Per Ulrich Karpf har bestilt og modtaget varer, som aldrig er blevet betalt. Varernes pris løber op i samlet over 700.000 kroner.

Flere gange er sælgerne dog blevet mistænksomme, og bestillingerne er blevet annulleret, inden varerne blev afsendt.

I den forbindelse vurderer anklagemyndigheden, at firmaerne har været i risiko for at miste værdier for op mod halvanden million kroner.

Da Per Ulrich Karpf begik bedragerierne, afsonede han sin dengang seneste fængselsstraf.

Ekstra Bladet har på baggrund af skyldkendelsen i sagen tidligere beskrevet, at han fik hjælp af den nu dømte kvinde og ukendte medgerningsmænd til at føre bedragerierne ud i livet.

Det er længe siden, at Københavns Byret tog stilling til spørgsmålet om skyld. Per Ulrich Karpf blev således kendt skyldig i samtlige 59 forhold i sagen allerede i oktober 2020. Efterfølgende er han blevet mentalundersøgt.

Den kvindelige tiltalte blev kendt skyldig i seks forhold.

Per Ulrich Karpf har anket dommen på stedet, mens den medtiltalte har bedt om tid til at overveje, om hun vil gå videre med sagen til landsretten.

/ritzau/