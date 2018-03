Kendte: Det overvejer vi, før vi deler billeder af vores børn

Når kendte mennesker deler billeder af deres børn på sociale medier, er de godt klar over, at det kan have konsekvenser for dem. Derfor har mange af dem også gjort sig overvejelser om, hvordan og hvor meget de skal dele

Det er ikke noget nyt, at forældre stolt fremviser billeder af deres børn. Mange har nok siddet i stuen og krummet tæer, når mor og far har hevet familiealbummet frem og fremvist pinlige billeder fra barndommen, eller den første gang en ny kæreste eller ven var med hjemme. I dag er familiealbummet digitalt, og med de sociale mediers fremkomst, er visningen ikke længere forbeholdt aftener hjemme i stuen.

Som Kristeligt Dagblad beskrev i dag, betyder det, at flere fagfolk rejser kritik af især kendte menneskers tendens til at dele billeder af deres børn på de sociale medier. For på nettet er indholdet ikke længere helt privat. Det betyder, at man som forældre bliver nødt til at tage stilling til, hvordan og hvor meget man vil dele om sine børn på nettet. Særligt vigtigt bliver de overvejelser, når man som blogger og model Mascha Vang eller komiker Uffe Holm bliver fulgt af flere hundredetusinde på sociale medier. De har ligesom mange andre kendte gjort sig overvejelser om delingen af billeder og videoer af deres børn på nettet.

For Mascha Vang har det været helt naturligt at datteren skulle være en del af hendes sociale medier. Som blogger lever hun nemlig af at fortælle om sig selv og sit liv. Samtidigt forestiller hun sig også, at hendes datter Hollie Nolia ville opleve det som mærkeligt, hvis hun ikke var en del af moderens sociale medier.

”Tænk, hvis jeg gemte hende helt væk, og hun når hun blev ældre sagde: ’jamen mor, var du slet ikke stolt af mig, siden du ikke viste mig frem som mange andre gør?’” skriver Mascha Vang på sin blog om beslutningen.

Dermed understreger hun en vigtig pointe. For selvom Mascha Vang er kendt i den danske offentlighed, så er hun også bare forælder ligesom alle andre, der er stolt af sit barn. Den betragtning er hun ikke ene om, og andre kendte som Uffe Holm og Pelle Hvenegaard, har tidligere fortalt, at de deler billeder af deres børn, fordi de er stolte forældre.

Delingen af billeder af børnene hos mange kendisforældre skaber diskussioner og overvejelser indenfor hjemmets fire vægge, fordi det konstant er en afvejning mellem forældrerollen og ansvaret for barnets rettigheder. En af dem som har foretaget den afvejning, er tv-vært Christiane Schaumburg-Müller. Sammen med rapperen L.O.C har hun en toårig søn, som kun sjældent figurerer på sine berømte forældres sociale medier. Alligevel kunne hun som nybagt mor ikke dy sig for at lægge et billede op af sønnen. Under billedet skrev hun om sine overvejelser:

”Efter en ’lille’ hjemlig diskussion om ’retten til selv at vælge, når det engang bliver aktuelt’, har jeg fået gennemtrumfet et lille kompromis (nemlig et billede af guldklumpen, der betyder alt).”

Hun fortsatte:

”For selvom verdens mest vidunderlige lille Constantin selvfølgelig selv skal have lov at bestemme, om han vil drukne de sociale medier i selfies om et årtis tid, så må han altså lige leve med at have en stolt mor, der en sjælden gang imellem ikke kan lade være at vise sin smukke søn frem til hele verden!”

Der er dog en markant forskel på, når folk som Christiane Schaumburg-Müller og Mascha Vang deler billeder af deres børn, og den helt almindelige dansker gør det. For, hvor den gennemsnitlige dansker bliver fulgt af nogle hundrede på sociale medier, så følger i titusinder med, når de kendte poster billeder af deres børn. Det giver stof til eftertanke for mange af kendisforældrene.

En af dem er Mette Marie Lei Lange, der til dagligt driver en af Danmarks mest læste livstilsblogs, og som har over 40.000 følgere på sin Instagram konto. Hun har siden 2014 delt ud af sit liv som mor til to tvillinger under navnet ”Twinpeaks”. To år efter bloggens tilblivelse trak hun stikket og traf valget om, at hun ikke længere ville vise sine børns ansigter på nettet. Hun beskrev dengang på sin blog, hvordan hun pludselig oplevede, at folk skrev til hende, når de havde set en af tvillingerne på legepladsen eller ude i byen. Og det gjorde hende utryg.

”Pludselig er det ikke længere kun mig selv, jeg skal kunne se i øjnene i mine selfies på nettet, men også dem. Jeg har det ret afslappet med, at de kommer til at vokse op med en mor, der gør sig selv til grin med jævne mellemrum på internettet, men det faktum, at jeg eksponerer dem også, er noget, der fylder mere og mere hos mig. Jeg synes, det er komplet weird (mærkeligt, red.), at folk, jeg aldrig har mødt, ’kender’ mine børn,” skriver Mette Marie Lei Lange på sin blog.

De mange følgere og den store interesse for kendisbørnene betyder, at de i mange tilfælde bliver stjerner selv. Hvorvidt man ønsker det for sit barn, er et spørgsmål man som forælder må stille sig selv. For skuespiller, forfatter og tv-vært Pelle Hvenegaard har det betydet, at han i februar måtte genoverveje, hvorvidt datteren fortsat skulle være en del af hans sociale medier. Det skete, efter antallet af følgere på hans Instagramprofil var steget til over 93.000, og interessen for at høre nyt om datteren blev større og større.

”Jeg synes, at det spreder så meget glæde, at jeg poster billeder af min datter, men selvfølgelig skal det ikke være på bekostning af hende, og derfor bliver jeg også nødt til at stoppe med det. Hun ender jo med at blive kendt, og det er ikke særlig gode vilkår at vokse op med at alle kender én,” sagde Pelle Hvenegaard i februar til BT.

Det har han mærket på egen krop. For som bare 12-årig havde han nemlig hovedrollen i den Oscarbelønnede film ”Pelle Erobreren”, og blev fra den ene dag til den anden kendt.

”Min verden eksploderede, da jeg var 12 år. Det er meget svært at finde ud af, hvem man egentlig selv er, og hvad man gerne vil, mens alle kigger på. Så den gave har jeg ikke lyst til at give til hende,” sagde Pelle Hvenegaard i februar til BT.

En anden overvejelse, som spiller ind hos mange af kendte forældre, er også, hvorvidt børnene på den lange bane vil bryde sig om deres tilstedeværelse på sociale medier. En af dem er Uffe Holm, der sidste år udtalte sig til BT om sin lille datters store popularitet:

”Jeg har selvfølgelig tænkt på, at der er nogen ting, man ikke skal sætte på siden, og om der er noget hun ville blive ked af, men det tror jeg sgu ikke. Hvis hun som 15-årig hader mig, så skal jeg nok ringe. For så har jeg lavet en fejl.”

For at mindske risikoen for dette, så har Uffe Holm og hans kone lavet en regel om, at han altid spørger om sin datters tilladelse, inden han lægger billeder op. Hun er på nuværende tidspunkt tre år gammel, og det afføder helt naturligt spørgsmålet om, hvornår et barn er gammelt nok til selv at sige til og fra.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen regler i Danmark, som specifikt går på retten til at dele billeder af ens børn på nettet. Men i Norge har man vedtaget, at børn helt ned til 7-års alderen skal give samtykke til deling af billeder af dem.