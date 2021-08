Khader: Jeg formidlede kontakt til PET om formodet IS-kvinde

Folketingspolitiker Naser Khader spillede ifølge sig selv en rolle, da myndighederne skulle gøres opmærksom på, at en nu 23-årig kvinde for fem år siden rejste til Syrien.

Det forklarer han ved Retten i Glostrup, hvor han fredag er indkaldt som vidne i sagen mod kvinden. De to er i familie sammen, da hun er Khaders halv-storesøsters barnebarn.

- Jeg blev kontaktet af tiltaltes mors bror, da hun rejste. Han sagde, at hun var på vej til Syrien, siger Khader og tilføjer, at han derefter formidlede familiens kontakt til PET gennem sine livvagter.

Kvinden rejste ifølge anklagemyndigheden til Syrien i 2016 for at tilslutte sig Islamisk Stat, da hun var 18 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Naser Khader gik snakken i familien, og her lød det, at tiltalte var rejst til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat (IS).

- Der blev sagt, at hun havde giftet sig med en jihadist, siger Naser Khader.

Han forklarer videre, at han ikke mener at have set den tiltalte, siden hun var barn. Men hun fulgte ham på Facebook og skrev engang på hans "væg".

- Jeg skammer mig over at være i familie med dig, stod der ifølge Naser Khader i beskeden.

- Er vi i familie, tænkte jeg først, men det var vi, og her begyndte jeg at blive bekymret for hende, siger Naser Khader, der tidligere på ugen forlod De Konservative efter en stribe beskyldninger om krænkelser af flere kvinder.

I løbet af sin forklaring siger han også, at han mener også at have formidlet familiens kontakt til PET, da den tiltaltes søster forsøgte at rejse til Syrien.

Søsteren er idømt tre års fængsel for at forsøge at rejse til krigszonen.

Naser Khaders udlægning står i kontrast til forklaringen fra den tiltaltes mors bror, som også har været i retten fredag.

Han siger, at han havde meget kontakt med Naser Khader tidligere. Men han blev sur på Khader, da han gik ud i medierne og sagde, at tiltalte var rejst til Syrien.

Ifølge vidnet vidste familien nemlig ikke, hvor hun var. Og han havde kun taget kontakt til Naser Khader for at finde ud af, hvor hun var.

Til politiet har vidnet tidligere forklaret, at han på ingen måder sympatiserer med det, pigerne "står for". Det benægter han dog nu at have sagt.

Han forklarer yderligere for retten, at vi alle har en fantasi, og Naser Khader har meget.

/ritzau/